Íñigo Errejón afirma que se ve dentro de Podemos y como candidato del partido en Madrid

Íñigo Errejón no considera "en absoluto" que su decisión de concurrir a las elecciones autonómicas madrileñas con la marca de Manuela Carmena, Más Madrid, le coloque "fuera de Podemos", y ahora mismo continúa viéndose como candidato de la formación morada a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Yo soy el candidato de Podemos", ha dicho Errejón en una entrevista concedida a la Cadena SER pocas horas después de que el líder del partido, Pablo Iglesias, criticara en un mensaje difundido a los inscritos de la formación la "maniobra" de Errejón y avisara de que Podemos competirá y "saldrá a ganar" en las elecciones de Madrid.

Para Errejón, no existe "contradicción" entre su condición de candidato de Podemos y "caminar de la mano con (la alcaldesa de la capital) Manuela Carmena", y ha asegurado que el "tándem" con la regidora "fortalece" al partido, que en opinión de su cofundador necesitaba "un revulsivo".

En su mensaje, Iglesias ha declarado no dar "crédito" a que Carmena y Errejón hayan ocultado que tenían pensado crear un proyecto electoral propio, una "maniobra", como lo ha calificado, que le ha dejado "tocado y triste". "Aquí no hay secreto alguno", ha defendido Errejón, que se ha definido como "bastante previsible" y ha recordado que en repetidas entrevistas manifestó su intención de 'carmenizar' la Comunidad de Madrid. Ha admitido, no obstante, que Iglesias "se ha enterado esta mañana" de que Carmena y Errejón compartirían tique electoral bajo las siglas de Más Madrid.

"Yo siempre he dicho que la forma de hacer política y de gobernar de Manuela es una referencia", ha alegado Errejón, que reconoce que "habrá que hablar mucho" con Iglesias, pero ha expresado su convencimiento de que en Más Madrid "tienen que estar las fuerzas progresistas, sin duda alguna", mencionando en concreto a Podemos, Izquierda Unida y Equo.

Errejón ha apuntado que hace cuatro años Podemos ganó "muchas alcaldías para el cambio político" gracias a "una fórmula que funcionó" y que integraba a "muchos partidos", se abría "a los ciudadanos" y, a menudo, como ocurrió precisamente en la capital con Ahora Madrid, no llevaba las siglas de la formación morada. "¿Eso les hace menos de Podemos? No", ha dicho.

Cuestionado sobre su continuidad en el partido, Errejón ha dicho que no piensa abandonar un proyecto en el que se ha "dejado cinco años" de su vida y que tiene un "compromiso" que cumplir con los inscritos que le eligieron como candidato en primarias. "Cuando las cosas se quieren decir claras se dicen claras (...) yo no lo he leído tan claro", ha sentenciado respecto al mensaje publicado por Iglesias.

Errejón estima que "la mayoría demócrata" está apática, "desnortada" y "un poco huérfana", mientras que "quienes quieren que España retroceda" se muestran "muy ofensivos" y ya han enviado un aviso en las elecciones andaluzas. Y prevé que será "más fácil" ganar los comicios autonómicos en Madrid con una candidatura que incluya a Carmena y que se caracterice por la "apertura a la ciudadanía", dando cabida, incluso, a ciudadanos independientes "sin adscripción partidista".

Al acabar la entrevista, al preguntársele si se considera amigo de Iglesias, ha respondido: "Me gusta pensar que sí, pero estamos en tareas que dificultan la conciliación de los afectos (...) La práctica política desgasta mucho y desgasta también afectos, por desgracia".