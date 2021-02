Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, se ha sentado este lunes en Al Rojo Vivo para hablar de las elecciones de Cataluña. Y la dirigente naranja se ha mostrado reticente ante la estrategia que tomará el Partido Socialista Catalán (PSC) tras las elecciones: "No me lo creo cuando dice que no va a hacer un tripartito" con independentistas, afirma con rotundidad.

Arrimadas insiste en que el acuerdo del tripartito "ya está hecho". Según la dirigente, fue la contrapartida de los presupuestos: "El tripartito está cerrado. Es que no depende solo de Illa, depende del que le cogió la mano a Otegi para los Presupuestos Generales del Estado. Cree que no va a coger la mano de Esquerra?", desliza.

En esta línea, la líder naranja afirma que llegaría a un acuerdo con Pedro Sánchez para crear unos "buenos" presupuestos para España "mañana mismo", pero insiste en su rechazo a los pactos con las formaciones independentistas: "No me pueden meter en un acuerdo con Bildu y Esquerra a cambio de un tripartito en Cataluña", sentencia.

En cambio, Arrimadas se ha ofrecido a formar un Gobierno "constitucionalista", y apunta que, si al PSC "no le dan los números", podría llegar a un pacto con Ciudadanos. Precisamente, con respecto al futuro de las elecciones (donde los sondeos auguran una caída de Ciudadanos), Arrimadas se muestra confiada: "Ahora sí que podemos gobernar".

La líder naranja también ha indicado que el independentismo llega a la urnas "fragmentado", y apela al voto de la ciudadanía para evitar "tener más años de 'procés' y llegar a la ruina económica".