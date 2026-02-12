El PP impide la reprobación de Miguel Ángel Rodríguez y frustra su comparecencia en la Asamblea de Madrid

Los detalles Con sus votos, los 'populares' han frustrado también la comparecencia del jefe de Gabinete de Ayuso, del que dicen en una férrea defensa es "uno de los mayores expertos en comunicación política" de España.

El Partido Popular ha bloqueado la reprobación de Miguel Ángel Rodríguez y su comparecencia en la Asamblea de Madrid, defendiendo su papel como jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP, ha criticado a Pedro Sánchez, acusándolo de tener "envidia y miedo" de Ayuso y Rodríguez. La iniciativa de Más Madrid para pedir el cese del gabinete de Ayuso fue rechazada, lo que llevó a un recurso ante el Constitucional. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha acusado a Rodríguez de cobardía y ha criticado su comportamiento en redes sociales. El PSOE ha subrayado la importancia del respeto a la libertad de prensa y la ejemplaridad de los altos cargos.

Así se ha expresado Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea, quien ha afirmado que Pedro Sánchez tiene "envidia y miedo" tanto de Ayuso como de Rodríguez porque no se dejan "pisotear".

Todo era una Proposición No de Ley registrada por Más Madrid, con la que querían que la Asamblea pidiera a la Comunidad el cese de gabinete de Ayuso y que se comprometiera con la independencia de los medios de comunicación.

Esta iniciativa fue tumbada por la Mesa de la Asamblea, algo que motivó un recurso de amparo ante el Constitucional que hizo lo propio con la decisión del órgano rector de la Cámara y reactivó la iniciativa.

"Vamos todos contra Sánchez porque no nos vamos a dejar pisotear. Vamos a recuperar las instituciones. Vamos a recuperar el país que nos está robando", ha incidido el portavoz 'popular', que asegura que el presidente del Gobierno "se revuelve, grita, protesta y cambia de jefe de Gabinete".

García-Pache, en ese sentido, ha afirmado que a Sánchez le "vendría bien tener a un Miguel Ángel Rodríguez a su favor": "Él y sus cómplices, desesperados, atacan a su familia, a su pareja, a sus amigos y a su jefe de Gabinete sin ningún éxito".

"Tiene al mejor. El mismo desde hace ya siete años. Un compañero fiel, un tipo brillante y sagaz. Optimista y divertido, de esas personas que te ayudan a mirar lejos y que hacen de la política un lugar mejor, más bonito y útil", ha subrayado.

El portavoz 'popular' ha cargado contra la izquierda y considera que el Gobierno "no puede dar lecciones de cómo han de ser las relaciones con la prensa": "Son los primeros y los únicos que desprecian a periodistas y que critican a los medios que no les son afines".

Más Madrid tilda de "cobarde" a Rodríguez

Por su parte, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha tildado de "tremendísimo cobarde" a Miguel Ángel Rodríguez: "No se atreve a venir aquí para responder a cuatro preguntas, pero es muy valiente para insultar en X a la hora golfa".

Bergerot ha utilizado también su intervención para afirmar que los "métodos" de Miguel Ángel Rodríguez se aplican también "a sus propios compañeros". En este momento ha hablado de las acusaciones de una exedil de Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista (PP), por acoso y al papel de la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, en la gestión de este tema en el PP-M. "Váyase de la cara ante la justicia y busque un trabajo fuera de la política si es que no acaba en la cárcel", le ha espetado.

El PSOE ha recordado que el "código ético de los altos cargos exige ejemplaridad y respeto a los derechos fundamentales": "La libertad de prensa no es un favor que se le hace a los periodistas, es un derecho de los ciudadanos recogido en la Constitución".

