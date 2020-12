Sanidad no descarta la llegada de una tercera ola de la pandemia en España. Así lo ha reconocido el ministro Illa en una entrevista en TVE: "No podemos ni debemos descartar una tercera ola. Nos engañaríamos a nosotros mismos. Podemos minimizarla mucho si no podemos evitarla".

Y es que, pese al inicio del plan de vacunación, el ministro de Sanidad recuerda que aún nos quedan meses de seguir conviviendo con el virus. "Hemos iniciado el proceso de vacunación, pero falta una segunda dosis, y sólo después, los vacunados estarán inmunizados. Todavía nos queda tiempo de conviviencia con el virus y de seguir manteniendo al pie de la letra las recomendaciones", ha explicado.

Una vez más, durante su intervención, Illa ha llamado a la cautela y a extremar la prudencia en los próximos días. "No quiere decir que no podamos celebrar la Nochevieja y que se vaya este 2020, pero de una manera prudente". Algo en lo que coincide la viróloga del CSIS Margarita del Val, que, en una entrevista en 'Espejo Público' ha pedido que los contactos de Nochevieja sean los mismos que se establecieron en Nochebuena y evitar así aumentar el riesgo de contagio.

Las palabras de Illa en TVE llegan después de que España haya superado ya los 50.000 fallecidos por la pandemia, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad.

No obstante, el propio Illa pidió en rueda de prensa "mucha prudencia en la valoración de estos datos", al recordar que han sido facilitados por las comunidades tras tres días festivos, con lo que pueden tener "distorsiones". Por su parte, Fernando Simón también pidió que estas cifras se evalúen con cuidado, porque puede haber un retraso en las notificaciones, aunque destacó en su comparecencia que "llevamos dos tres semanas con descenso progresivo en fallecidos semanales". "Siguen siendo datos muy altos", apuntó el director del Centro de Alertas Sanitarias.