Ignacio González, a la oposición: "¿Saben dónde hay desnutrición infantil? En Andalucía, no en Madrid"

El diputado del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Eusebio González Jabonero, ha señalado este jueves que el presidente de la Comunidad, Ignacio González, "no puede escurrir el bulto" y "pasar la pelota a los ayuntamientos" sobre la apertura de comedores escolares en verano para 50.000 niños que necesitan este servicio.

Así lo ha manifestado tras reunirse con el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos, José Luis Pazos, para presentarle la campaña que están desarrollando los socialistas madrileños con el objetivo de "presionar" al Gobierno regional para que "de una vez por todas" abra los comedores escolares durante los meses de julio y agosto de manera gratuita.

González Jabonero ha recordado que en el Pleno de este jueves defenderán una PNL instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a proporcionar dicho servicio y a que establezca un nuevo sistema de becas de comedor, basado en la renta familiar, para que se recuperen las 70.000 becas de comedor que, según el socialista, se han perdido en los últimos tres años.

"Pedimos que se abran esos comedores escolares porque creemos que hay en torno a 50.000 alumnos que necesitan de ese servicio durante el verano, ante el riesgo de quedarse sin una comida al día que era probablemente la única comida digna al día que tomaban esos niños durante el periodo escolar", ha explicado el diputado.

En cuanto a las becas de comedor, ha señalado que se trata de que se recuperen esas 70.000 becas de comedor para "recuperar los niveles de dignidad" que había en 2011 en la Comunidad. "El Gobierno del PP ha recortado a los más vulnerable en el peor momento posible, con la mayor cota de paro que nunca ha existido en esta Comunidad. No recortan a los que más tienen pero recortan a los que más necesitan, no recortan las becas de educación infantil que recibe la propia consejera de Educación pero recortan 70.000 becas para la nutrición de los niños", ha agregado.

Según González Jabonero, "la Defensora del Pueblo ha dejado en muy mal lugar al presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y no parece que sea sospechosa de estar en connivencia con esta campaña de los socialistas madrileños".

"La Defensora del pueblo pidió a las comunidades autónomas que se abran los comedores escolares en verano porque hay un problema de malnutrición en todas las CCAA, si lo hace Andalucía o lo quiere hacer Canarias, por qué no la Comunidad de Madrid", ha añadido, al tiempo que ha pedido a la Administración regional que se ponga de acuerdo con los ayuntamientos.

Según los cálculos de los socialistas, los 50.000 niños que necesitan "urgentemente" este servicio en la región suponen alrededor del 5 por ciento de la población escolar de los centros educativos públicos de la Comunidad, el mismo porcentaje que cuenta con beca de comedor, una cifra "pobre", ha comentado González Jabonero, quien ha precisado que no se trata de abrir los comedores de todos los colegios sino los que sean necesarios para que esos 50.000 niños puedan acceder al servicio de comedor de manera gratuita allá donde vivan.

Pazos, por su parte, ha afirmado que las asociaciones de padres y madres en los centros educativos han tenido que poner en marcha bancos de alimentos y ayudas directas a las familias, y que llevan alertando mucho tiempo a la Consejería sobre "una realidad que no se puede negar".

"El hecho de que el presidente de la Comunidad de Madrid diga que esto no existe no hace cierta la afirmación", ha aseverado Pazos, quien ha constatado que "hay mucho niños que están llegando a las aulas sin la nutrición adecuada y están produciéndose incluso desmayos en las aulas".

"No se puede negar la realidad, existe un problema de malnutrición en esta comunidad autónoma que, además, siendo una de las que se jacta siempre de ser de las más ricas, no se entiende que esté mirando para otro lado y que no ponga el dinero que tiene donde lo debe poner", ha sentenciado.

También ha señalado que los niños "no entienden de competencias" y que a las familias no les sirve ese mensaje, al tiempo que ha recordado que González "se ha podido reunir por ejemplo con los rectores para hablar de formación inicial cuando no tiene competencias" y se ha preguntado por qué no se reúne también con los ayuntamientos.

Finalmente, Pazos ha pedido a todos los partidos que se sumen a la iniciativa socialista y acepten las propuestas y al Gobierno de la Comunidad, que las ponga en marcha y que las lidere, y que no se "escude" en los ayuntamientos.

"Es una competencia de lo ayuntamientos que además realizan con un carácter bastante general", ha asegurado el portavoz del Grupo Popular, Iñigo Henríquez de Luna, quien ha manifestado que no cree que haya un problema de malnutrición en la región, porque la Comunidad tiene vías para detectar estos problemas a través de los centros de salud y de los colegios y la informaciones que han llegado al Gobierno "en ningún caso" van en ese sentido.

A su juicio, "puede haber problemas puntuales que se están atajando a través de la red de servicios sociales de los ayuntamientos y de la propia comunidad de Madrid". En cuanto a las becas de comedor, ha subrayado el anuncio realizado este mismo día por el presidente regional de que el presupuesto se incrementa en siete millones, pasando de 20 a 27 millones de euros. "Con lo cual, estamos llegando al presupuesto que había en el año 2008", ha apostillado, para agregar que "esto es una gran noticia, porque efectivamente se había detectado que algunas familias renunciaban a las becas porque no podían asumir el copago".