Ignacio Aguado: "La etapa de Esperanza Aguirre en Madrid coincide con el mayor periodo de corrupción"

Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la asamblea de la Comunidad de Madrid, ha dicho que "los políticos que no han estado a la altura tienen que echarse a un lado", así se ha referido a la dimisión de Esperanza Aguirre. En Antena 3, en 'Espejo Público', Aguado ha afirmado que "la etapa de Esperanza Aguirre en Madrid coincide con el mayor periodo de corrupción".



Por otro lado, en declaraciones a RNE, ha asegurado que su formación no tiene "en agenda" pedir a Aguirre que deje el Consistorio y que considera "un paso razonable" el que haya dejado la dirección del PP regional por los casos de corrupción destapados en él. Eso sí, ha añadido que ese paso "lo tenía que haber dado hace años".



Además, ha afirmado que, si él estuviese en su puesto, dejaría también el acta. "Yo lo haría, pero es que en Ciudadanos ponemos el listón por encima de otros y no puede haber imputados en cargos", ha apuntado. Acto seguido, ha reconocido que Aguirre no está imputada, pero ha aludido a motivos de "ejemplaridad".