Pablo Iglesias mantiene su postura frente a Pedro Sánchez: entrar en el Gobierno y ha tachado de "idiotez" la opción planteada por el PSOE de incluir a miembros de Unidas Podemos que tengan características más técnicas que políticas, lo que dejaría fuera al propio Iglesias.

"Parece que para estar en el Consejo de Ministros no hay que ser de Podemos o no haberse presentado a las elecciones", ha destacado el líder de la formación morada en una entrevista en TVE. A su juicio, no es "sensato" que a un socio se le niegue proponer a sus miembros para una coalición.

Técnicos y no políticos

El dirigente de Unidas Podemos ha sostenido que "la democracia no es que gobiernen tecnócratas". "En democracia la gente vota a quien quiere gobernar. Lo que no podemos hacer entre socios es faltar al respeto a nuestros votantes”, ha afirmado Iglesias. Antes, la vicepresidenta en funciones había dicho: "Los nombres importan muy poco, solo el de Sánchez".

"¿Qué quiere decir técnico? Esto va de políticas", asegura Iglesias sobre la propuesta del PSOE.

"¿Qué quiere decir técnico? Esto va de política", ha señalado, incidiendo en que la gente "vota" a quien quiere que esté gobernando y legislando. Por ello, Iglesias ha insistido mucho en que las negociaciones entre el PSOE y Podemos tienen que ser "integrales".

El líder de Unidas Podemos cree que "si los ciudadanos hubieran querido un Gobierno monocolor le hubieran dado mayoría absoluta como a Felipe González y José María Aznar".

Las razones para un gobierno en solitario

Desde el PSOE y El Gobierno insisten en que no suman mayoría absoluta y alegan también las "discrepancias de fondo en asuntos de Estado" como la crisis en Cataluña. Iglesias se compromete a asumir por escrito que Sánchez fije las políticas para tratar de resolver el conflicto territorial. También en política exterior.

Está convencido, no obstante, en que el PSOE revisará su posición y al final aceptará un Ejecutivo de coalición en el que las dos fuerzas gestionarían ministerios.

"No creo que Sánchez cometa la irresponsabilidad de llevar a España a elecciones por querer tener todos los sillones", ha trasladado toda la responsabilidad el máximo responsable de Podemos al presidente en funciones.

Sobre la posibilidad de que, finalmente, acepte renunciar a entrar en el Gobierno, Iglesias ha afirmado que el PSOE deberá explicar "abiertamente" si tiene un veto sobre alguien.