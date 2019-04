Pablo Iglesias insiste en el apoyo del PSOE para la moción de censura a Rajoy: "El Gobierno maltrata a los trabajadores"

El líder de Podemos ha llegado al 1 de mayo montado en el 'tramabús', en su idea. En cuanto Iglesias se ha bajado del vehículo, ha reivindicado la moción de censura. "El Gobierno maltrata a los trabajadores; frente a la trama, la moción de censura", ha dicho ante los medios el secretario general de la formación morada.

En ese momento, Iglesias ha anunciado que ha enviado una carta al PSOE para pedir una reunión con Javier Fernández y que se replanteen el apoyo a la moción de censura. "Consideramos una obligación ética poner en marcha una moción de censura que sirva para defender en el Congreso la dignidad de España, presentando una alternativa de gobierno y de país al PP", reza un fragmento del comunicado.

No obstante, los socialistas le reprochan que solo piensa en sí mismo. "No nos vamos a dedicar al ego del señor Iglesias", ha criticado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Así, en pleno proceso de primarias, los socialistas intentan inmunizarse de la abstención. Patxi López le da la vuelta.

"Pablo Iglesias es el mejor aliado de Mariano rajoy", ha señalado el precandidato a las primarias del PSOE. Incluso Pedro Sánchez, que defendió ir codo con codo con Podemos, les critica en esto: "A Iglesias hace un año se le paró el reloj, podríamos tener un presidente socialista".

Ciudadanos tampoco quiere saber nada de la moción de censura de Podemos, por lo que sigue abocada al fracaso. Sin embargo, Iglesias no se rinde y buscará apoyo colectivos sociales, aunque los sindicatos tienen dudas. "Yo no sé si tiene razón o no quien ha decidido plantear una moción de censura. Hay que censurar las políticas, no solo la corrupción", ha reivindicado Ignacio Toxo, secretario general de CCOO. Unas demandas que al final se ha colado en el día para reivindicar los derechos de los trabajadores.