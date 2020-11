El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado en 'ARV' que el decreto antidesahucios estará aprobado "lo antes posible" y que no se trata de una victoria atribuible a un partido o al Ejecutivo, sino que se trata de "una victoria de la sociedad española".

Iglesias ha afirmado que espera que el decreto antidesahucios esté "lo antes posible", aunque reconoce que hay "tiras y aflojas y discusiones" en el seno del Gobierno a la hora de redactar el texto.

"Nosotros como Gobierno que presumimos de ser el más de izquierdas de la historia de la democracia, no podemos asumir que se estén produciendo desahucios sin alternativa habitacional", ha respondido. "Tenemos que darnos prisa para dar respuesta a un problema que no es un problema de Unidas Podemos, ni del Gobierno de España, es un problema de nuestro país que no podemos asumir que se siga produciendo mientras nosotros estamos en el Gobierno de España".

Con respecto a la polémica sobre la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el grupo parlamentario de Unidas Podemos pactó con ERC y EH Bildu para prohibir hasta 2023 los desahucios, Iglesias ha insistido que "es absolutamente normal" y que el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique, avisó a su homóloga socialista, Adriana Lastra.

Sobre este debate, Iglesias ha decidido restarle importancia y ha pedido quedarse con el resultado. "Mucha gente que nos oye no entiende de enmiendas, de lo que presenta el Gobierno, los grupos parlamentarios... pero sí sabe lo que son los desahucios, que los pueden poner de patitas en la calle", ha asegurado el vicepresidente social, que ha añadido: "La obligación del Gobierno es que eso deje de ocurrir".