Iglesias amenaza con nacionalizar empresas si no bajan sus tarifas, Rivera responde que le recuerda a Cuba

Si es un servicio público y está abusando, Podemos insiste, nacionalizar sigue siendo una opción. "Las eléctricas llevan tomando el pelo sistemáticamente al Gobierno y a los ciudadanos que tienen que pagar la factura. Les digo, una de dos, o establecen un precio que los ciudadanos pueden pagar, o léanse la Constitución", afirmaba Iglesias en Salvados.



A sus palabras, Rivera contestaba con un argumento frecuente: "Eso es lo que ha dicho siempre el comunismo, todo es público, Cuba. No tiene sentido expropiar y, como en Venezuela, hacer pública una compañía". Cuba, Venezuela y también añadía un ejemplo más, "volver al franquismo económico".



Comparaciones a las que recurría Iglesias, cuidado con quién habla bien de ti, advertía: "No te lo digo mal, cuando Aguirre dice que le gustas o cuando lo hace Alfonso Rojo o Arcadi Espada, os hace daño". Rivera respondía que "también es malo cuando lo dice Maduro".



Sobre el empleo, Ciudadanos concretaba que "desde el primer día de contrato, un contrato es indefinido y así se obliga a las empresas a no echar a la gente y a no usar los contratos basura". Podemos apuesta por subir el salario mínimo y todos en general: "Los salarios, un poco más altos, además, acercando las rentas de inserción al salario mínimo, habría gente que podría consumir y negociar unas condiciones mejores". Para Rivera, medidas poco creíbles: "La paz en el mundo".



Indecisión por parte de los dos a la hora de definir cuánto debe cobrar alguien para ser rico. Coinciden en muchos temas, pero en otros no, como la celebración de un referéndum en Cataluña o el acercamiento de presos de ETA, Iglesias se mostró a favor y Rivera en contra.