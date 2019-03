Iceta, sobre el pleno soberanista: "Pone en riesgo el autogobierno y dividirá a los catalanes mucho más"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que la declaración independentista de Junts pel Sí y la CUP, lejos de acercar a Cataluña a la independencia, "pone en riesgo" su autogobierno, al "arrastrar a todos a una huida hacia adelante de costes insoportables".

En su intervención durante pleno extraordinario en el que se votará la propuesta de resolución independentista de Junts pel Sí (JxS) y la CUP, Iceta ha calificado de "eufemismo el decir que quieren desconectar de España, en lugar de decir que hacen una declaración de independencia como eufemismo para no asustar a parte de sus electores".

"Si me permiten -ha añadido-, están desconectando de la mayoría ciudadana, de la legalidad democrática y de la realidad. Creo que no saben adónde van y no tiene derecho a arrastrarnos a todos en huida hacia adelante de costes insoportables".

Por ello, el dirigente socialista ha pedido a las formaciones independentistas que "reflexionen", ya que la propuesta "agrava los problemas entre Cataluña y España" y "cierra las puertas a la negociación con cualquiera de los gobiernos que se puedan formar a partir de 20D".

"Lejos de acercarnos a la independencia, pone en riesgo el autogobierno. Lejos de unir a los catalanes, los dividirá más", ha advertido. "Se quiere provocar una reacción por parte de las instituciones de Estado que dé más argumentos a la independencia.Pero decepcionarán a muchos catalanes que les votaron para forzar una negociación que será imposible", ha asegurado el líder del PSC.

Iceta ha recordado que JxS y CUP obtuvieron mayoría de escaños en las elecciones, pero "perdieron el plebiscito" y "no se puede decir que haya una mayoría de catalanes a favor de la independencia".

A su juicio, "la historia nos ha demostrado que situar a Cataluña fuera de la ley nos lleva a la derrota segura, es temerario y tendrá consecuencias y costes imprevisibles".

"No tienen ningún derecho y además de ilegal, no tienen ningún mandato democrático para dar un paso de estas consecuencias", ha subrayado. Por ello, ha dejado claro que "cuando actúen los mecanismos del Estado, no esperen encontrar en el PSC comprensión y solidaridad" ante lo que ha tildado de "auténtico disparate".