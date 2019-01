Iceta descarta una negociación "a fondo" Sánchez-Torra hasta que haya una sentencia del 'procés'

En una entrevista con Iceta ha considerado que esos dos factores -el "paréntesis" que supone el juicio del proceso independentista y la falta de una propuesta de consenso en Cataluña- complican por ahora una negociación profunda entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra.

Lo que no excluye en su opinión que sí se pueda avanzar en "acuerdos concretos" que puedan empezar a encauzarse, por ejemplo, en la reunión entre ambos ejecutivos prevista para este mes.

El dirigente socialista ha reconocido que el juicio, "de alguna manera, sitúa una especie de paréntesis o 'impasse', porque aunque son vías absolutamente diferentes, la de la política y la justicia, es obvio que una interfiere sobre la otra y determinadas negociaciones más de fondo no se pueden establecer en estos momentos", ha argumentado.

"No nos hemos de engañar: hasta que no haya sentencia en el juicio y hasta que el movimiento independentista no haya articulado cuál es su propuesta tras esa sentencia, difícilmente podremos avanzar en una negociación política de fondo", ha incidido.

Pero más importante que la celebración del juicio es, para Iceta, el hecho de que en Cataluña "no hay acuerdo suficiente sobre cuál es el camino para avanzar", por lo que "sin que haya este acuerdo en el seno de Cataluña, difícilmente se tendrá fuerza suficiente para negociar con el Estado".

Ha recordado así que en estos momentos no hay ninguna propuesta que aúne un apoyo de dos tercios del Parlament, que es la mayoría mínima que se requiere para una reforma estatutaria o del sistema institucional catalán.

"Primero tenemos que hacer los deberes en casa, antes de intentar una negociación a fondo sobre una cuestión que aún es muy controvertida Cataluña adentro", ha insistido.

No obstante, Iceta ha matizado que "sería absurdo decir que hasta que no pase el juicio no podemos hacer nada", motivo por el que ha considerado positivo que ambos ejecutivos "hayan decidido mantener su relación abierta y hayan quedado emplazados a nuevas reuniones", como la que se llevará a cabo este mes de enero.