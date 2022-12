En una entrevista en Espejo Público y preguntado por si apoya a Pedro Sánchez tras los resultados electorales del 20D, ha sostenido que "el PSC siempre ha sido leal al secretario general del PSOE, haya sido quien haya sido".

Sobre pactos de Gobierno, ha mantenido que le toca a Mariano Rajoy conseguir la mayoría para su investidura, pero que si no lo hace lo intentará el PSOE con la frontera clara de no poner en juego la unidad de España: "Estamos a favor de un referéndum para una reforma constitucional, no para romper España".

Por ello, ha criticado que el referéndum sea la condición que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pone sobre la mesa para conseguir un acuerdo: "Cuando pone condiciones que sabe que el otro partido no puede aceptar, lo que está diciendo es que no quiere pactar".

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha augurado este martes que la CUP acabará invistiendo a Artur Mas presidente de la Generalitat porque si éste no consigue el acuerdo el "espectáculo sería patético y dantesco".

"Pienso que al final habrá investidura, si no el desastre para Mas, que ya está siendo muy grande, sería apoteósico porque está sometido a presiones y humillaciones muy grandes", ha afirmado Iceta en una entrevista a Onda Cero.

Ha argumentado que el plazo límite para este acuerdo finaliza el 9 de enero, y que el día 2 la CUP volverá a reunirse para tomar una decisión, por lo que el Paralament ya ha reservado los días 4, 5 y 7 de enero para un posible pleno de investidura.

Preguntado por si se cree el empate a 1.515 votos, a favor y en contra de investir a Mas, que registró la asamblea de la CUP este domingo, ha afirmado que sí "porque de 3.000 personas alguien hubiera levantado el dedo".

Sin embargo, no ha culpado a la CUP del 'impasse' en que está Catalunya, sino a Artur Mas: "Si la CUP ocupa un punto neurálgico en la política catalana es porque Artur Mas les ha puesto en el centro con el poder de decisión y veto que ahora ostentan".

Por ello, ha aseverado que convendría que JxSí hiciera un análisis más afinado de las elecciones, ya que la formación ganó los comicios catalanes, pero perdió su apuesta por el plebiscito, haciendo que solo la CUP les acompañe en su "locura".

Ha advertido que sólo se está poniendo el acento en la investidura de Mas, pero no en la estabilidad del futuro Govern, y ha admitido preferir nuevas elecciones ante el "escenario espantoso de formar un Gobierno precario".

Así, se ha mostrado dispuesto, una vez más, a sentarse con CDC a negociar y tender puentes si los convergentes renuncian a que el objetivo de la presente legislatura sea la independencia.