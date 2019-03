Horrach afirma que no se puede imputar a la infanta “por ser quien es”

NO VE INDICIOS INCRIMINATORIOS

El fiscal Horrach se ha opuesto oficialmente a una nueva imputación de la infanta Cristina, reitera que no se aprecian indicios incriminatorios contra la infanta y no sólo no ve delito en la actuación de la infanta, sino que quiere abrir diligencias contra los técnicos de Hacienda, por afirmar que doña Cristina ha tenido trato de favor.