Las organizaciones independentistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC) han convocado una manifestación este sábado 26 de octubre en Barcelona para criticar la "represión del Estado español en las calles" y contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés'.

La marcha partirá a las 17:00 en la calle Marina, a la altura del cruce con Llull, y avanzará hasta llegar a la avenida Icaria, donde habrá un escenario. Además de esta manifestación del soberanismo, la plataforma Tsunami Democràtic ha anunciado en sus redes sociales que este mismo sábado habilitará un código QR a través de su aplicación para posibles movilizaciones adicionales.

Esta nueva concentración en Cataluña se da tras una intensa semana de protestas en Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida que ha derivado en numerosos episodios de violencia registrados en toda la comunidad: desde la quema de contenedores y coches a las cargas policiales y las agresiones de grupos de extrema derecha contra los manifestantes.

Precisamente, a raíz de los últimos sucesos que se han vivido en las calles catalanas, el president de la Generalitat, Quim Torra ha apostado por volver a ejercer el derecho de autodeterminación en esta legislatura; en concreto, "en el plazo más breve posible". El dirigente catalán ha intentado ponerse en contacto vía telefónica con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

No obstante, el líder socialista rechazó responder a Torra argumentando que no había condenado de forma explícita los altercados en las ciudades catalanas. A esta decisión respondió el propio president calificándola de "gran irresponsabilidad", y añadió: "Usted no me tiene que dar lecciones a mí de condenar la violencia".