Homenaje en Pamplona a Tomás Caballero, concejal de UPN asesinado por ETA hace 20 años

BAJO EL LEMA 'LIBERTAD, JUSTICIA Y PAZ'

El homenaje se ha llenado de significado histórico. Los familiares del que fuera concejal de UPN han hablado de futuro. Ante la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, han pedido que en ese futuro no cambien el relato, que no haya mentiras. Se refieren a que ETA no edulcore su rastro de sangre.