Hermann Tertsch, condenado a pagar 15.000 euros al padre de Pablo Iglesias

Hermann Tertsch tendrá que indemnizar al padre de Pablo Iglesias con 15.000 euros por haberle relacionado en Twitter con el asesinato de un policía en 1973, según informa 'eldiario.es'. El juzgado de instrucción número 2 de Zamora le ha condenado por "una intromisión ilegítima y una vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen" del padre del líder de Podemos.

Además, el eurodiputado de Vox tendrá que asumir los costes del juicio, eliminar todo rastro del mensaje injurioso de Internet y publicar la sentencia en su cuenta de Twitter.

Tertsch publicó el tuit en cuestión, que ya ha eliminado, en marzo del año pasado. "Del nombre de este policía tampoco se acuerda nadie. José Antonio Fernández Gutiérrez asesinado por el FRAP, grupo terrorista comunista, el 1 de mayo de 1973. Entre los miembros detenidos después estuvo el padre de Pablo Iglesias. Como llegó la amnistía nunca fue acusado nadie", escribió.

Cuando le hicieron notar que en el momento del asesinato el padre de Iglesias se encontraba en la cárcel -por repartir propaganda ilegal del 1 de mayo-, Tertsch respondió en un segundo tuit: "Las decisiones sobre matar o no matar policías se toman antes. Además, yo no he dicho que el padre de Iglesias fuera uno de los autores materiales del asesinato de aquel policía de 21 años. Sino que no ayudó a esclarecerlo. Nunca fue aclarado ese crimen porque se dio la amnistía".

No es la primera vez que el columnista tiene que indemnizar a la familia de Iglesias. El año pasado, la Audiencia Provincial de Zamora le condenó a pagar 12.000 euros al abuelo del secretario general de Podemos, al que llamó "miliciano criminal" en un artículo publicado en 'ABC'.