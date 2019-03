Hacienda vuelve a contradecir al juez Castro y sale en defensa de la infanta

Hacienda le ha vuelto a decir al juez Castro que "no", que no investigará el posible delito fiscal de la infanta Cristina. La Agencia Tributaria se ratifica en todo lo dicho anteriormente. "No puede considerarse a Cristina de Borbón cooperadora por el solo hecho de ser socio no administrador de una sociedad".

Pero para muchos, Hacienda se atribuye el papel de juez al permitirse explicarle al magistrado qué es y qué no es delito fiscal. "No basta con que sea participe sino que se requiere una participación consciente como inductora o cooperadora". El papel de Hacienda genera aún más dudas tras conocer que en casos prácticamente idénticos al de Aizóon si vio delito fiscal.