El exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro vuelve al foco mediático. Una investigación revela que Montoro señaló a periodistas, políticos y empresarios para que Hacienda los investigara en 2017. El jefe de investigación del periódico ABC, Javier Chicote, es uno de los perjudicados. ¿La razón? Publicó varias informaciones en las que señalaba a 'Equipo Económico', el despacho fundado por Montoro, que desvelaban que estaba siendo investigado por presunto tráfico de influencias y otras irregularidades.

Para entenderlo volvemos a septiembre de 2017. En un correo al que ha tenido acceso laSexta aparecen tres importantes interlocutores: el inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF), el director de la Agencia Tributaria y el director de Inspección Financiera y Tributaria. El documento que adjuntan lleva nombre propio 'informe Chicote'.

En dicho correo, el jefe de la ONIF adjunta a los otros dos "el informe detallado" que "hemos realizado sobre Javier Chicote" y avanza que "vamos a remitir una FITT -ficha de información con trascendencia tributaria- para su carga en el plan de inspección". Es decir, para rastrear de arriba abajo a un periodista y una sociedad insignificantes a efectos de una investigación de esas dimensiones, según señalan en el diario ABC.

El periodista Javier Chicote ha contado su caso en Al Rojo Vivo. Explica que se enteró la semana pasada por un amigo periodista de que había sido investigado por Hacienda. "Todo me cuadró porque coincidía en las fechas con la publicación de unas informaciones sobre el ministro. En pocos meses ya habían hecho una extensa radiografía de mi vida personal y profesional", denuncia.

Desde su mujer a su hija, pasando por su empresa familiar y hasta la herencia de su padre, fallecido a finales de los 90. En el informe a su nombre figuraba un extenso organigrama con los datos de toda su familia. "Hasta la abuela de mi mujer", añade Chicote sobre "una señora de 89 años" que solo tiene una vivienda en propiedad comprada hace 50 años.

"Es un escándalo, un atropello contra la libertad de prensa y contra un contribuyente", denuncia Chicote. Al ver las fechas del informe, "está clarísimo" insiste el periodista que recuerda que Montoro les amenazó el 29 de junio de 2017 y dice que va a acudir a los tribunales. "Pero no acudió, donde sí parece que acudió fue a la cúpula de Hacienda para intentar darme una cornada fiscal", sentencia.

Una investigación de la que no recibió en su momento notificación alguna de Hacienda y que no llegó a nada, según explica, porque no debieron encontrar nada sancionable.

"Es una cloaca. Yo lo he llamado la 'Kitchen fiscal'. Aquel que molestaba al ministro, ya fuera un periodista, un empresario u otro político, de su partido o no, se utilizaban los ingentes recursos públicos para atacar a esa persona", añade el periodista de investigación. Pero no sólo le afectaría a él. Según revela de fuentes de la investigación, "no soy el único, me han dicho que afecta a mucha más gente". La investigación del juzgado de Tarragona es secreta. Aún en marcha, será la que arroje luz sobre el caso.