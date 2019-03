Hacienda cree que Torres era el autor "intelectual" de Nóos y Urdangarin tenía un papel "comercial"

Según Hacienda, ambos se concertaron para dedicarse a la consultoría, diseño y organización de eventos entre 2003 y 2008, para lo que crearon las sociedades de la trama, que facturaron "pretendidos servicios y trabajos de muy diversa índole, de suerte que se han cruzado un número inusitado de facturas (425) por importes no menos llamativos (más de 8 millones de euros)".

De esta forma, recuerda Hacienda, "se drenaron los recursos generados hacia el respectivo patrimonio de ambos socios", cuando el Instituto Nóos, por su forma jurídica "carecía de la posibilidad legal de repartir dividendos".

Una de las sociedades usadas, señala el informe, fue Aizoon, participada al 50% por Urdangarin y por su esposa, la infanta Cristina. En otras, agrega, figuraban al 50% Torres y su esposa, Ana María Tejeiro.

No obstante, Hacienda afirma que todas las entidades de la trama "se hallaban de un modo u otro pero sin excepción bajo el dominio efectivo y absoluto de Torres y Urdangarin" y que "todos los demás socios de las compañías no contaban de ninguna forma ni participaban en la toma de decisiones estratégicas ni en la elaboración de proyectos".

La Agencia Tributaria explica que por tratarse el Instituto Nóos de una asociación "pudieron acceder de forma directa e inmediata a fondos públicos sin necesidad de someterse ni a publicidad ni a procesos de licitación en concurso con otros posibles ofertantes".

Además, señala que "los excedentes obtenidos no solo no se reinvirtieron ni destinaron exclusivamente al cumplimiento de los teóricos fines de la asociación, sino que se repartieron entre Torres y Urdangarin pero no entre los demás asociados".

Hacienda explica que ambos urdieron una "maraña de facturación" de entidades "por conceptos cuando no directamente falsos al menos absurdos", de tal forma que "contravinieron la normativa reguladora de las asociaciones".

Del informe de Hacienda se desprende que Torres ganó 699.781 euros más que el duque de Palma por sus negocios entre 2004 y 2008 con empresas del entramado que idearon, ya que se embolsó 3.413.829 euros de beneficios, un 25% más que el marido de la infanta Cristina, que ganó 2.714.048.

A la vista de los informes de Hacienda, el juez José Castro ha citado a declarar como imputado a Torres para el próximo 3 de julio en relación con un nuevo supuesto delito fiscal, un presunto fraude en el IRPF en 2007.

Como los informes solo aluden a Urdangarin en relación a los delitos fiscales por los que ya fue interrogado por el juez el pasado 23 de febrero -el supuesto fraude superior a 120.000 euros en sus declaraciones del IRPF de 2007 y de 2008-, Castro deja a "su discreción" que pueda pedir una nueva declaración una vez que conozca el contenido de los nuevos informes.

Hacienda asegura que la "autoría intelectual" de los proyectos del entramado del Instituto Nóos debe atribuirse a Torres y que el perfil de su socio, Iñaki Urdangarin, "resulta orientado hacia la vertiente institucional y comercial".

A pesar de que tanto Urdangarin como su esposa, doña Cristina, y el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, abandonaron sus cargos en el Instituto Nóos en marzo de 2006, según la Agencia Tributaria existen pruebas de que hasta 2008 el duque de Palma continuó interviniendo activamente en favor de los proyectos" de dicha entidad.