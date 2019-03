Habla la madame agredida de las orgías con droga de dos cargos del PP balear: "Rodríguez pasaba días encerrado en el club"

Es la madame del puticlub al que presuntamente acudían los dos cargos del Partido Popular: "Era el mejor cliente de la casa por la cantidad de horas y la cantidad de servicios". Se refiere al expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, que llegaba a estar, según ella, días encerrado en el club con prostitutas y cocaína.

"Fue el señor Tolo Cursach el que dio la orden de que todo lo que este señor gaste vienes y me lo dices. Punto. Y nunca nos puso ningún problema, si le dijimos 12.000 como si le decíamos 36.000", explica la mujer.

Álvaro Gijón, concejal y diputado del PP también acudía, aunque con menos frecuencia, también a gastos pagados. En su declaración, que duró 8 largas e intensas horas, también relató cómo presenció el pago de dinero por parte de un empresario a dos altos mandos de la Policía Local: "Le dio un sobre a cada uno".

A uno de ellos, el exjefe de la Policía Local de Palma, le acusa además de agredirle en una ocasión por negarse a mantener relaciones: "Me empujó, me llamó puta, me dijo que qué me había pensado, me dijo que me iba a hacer la vida imposible".

Sus declaraciones le han costado, asegura, amenazas continuas de muerte hasta que la semana pasada, denuncia, recibió una brutal paliza, algo que también se está investigando.