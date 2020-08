Ya son tres las víctimas mortales que ha dejado el considerado mayor brote del Virus del Nilo en nuestro país.

Una de esas tres víctimas es el padre de David Artiaga. En 'Espejo Público', David cuenta lo que los médicos le dijeron antes de que su padre perdiese la vida.

“Es muy fuerte. Los propios médicos, mirándome a los ojos y llorando, me dijeron que es muy letal, que no tiene cura, que te quita los sentidos. Menos mal que no se contagia entre humanos. Si no, sería más letal que el coronavirus”, asegura.

Se mantienen los casos, pero suben a 15 los ingresados

La personas afectadas por el virus del Nilo en la provincia de Sevilla se mantienen en 49, entre las que hay quince ingresados, uno más que ayer, y cuatro están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según ha informado a Efe la Consejería de Salud, el número de muestras positivas a fiebre del Nilo este lunes es de 30 y el número de casos confirmados es de 19, las mismas cifras que ayer.

Los expertos consideran que este es el mayor brote de virus del Nilo, que ya afecta a doce localidades de Sevilla, por el aumento en un 30% de los mosquitos que hay en los humedales del Parque Nacional de Doñana y del río Guadalquivir.