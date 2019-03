El PP "no sabe nada" sobre las cuentas de Luis Bárcenas

El propio país helvético ha informado a la Audiencia Nacional. Bárcenas está imputado en el caso Gürtel y el Partido Popular, incluido el propio Rajoy, que le nombró tesorero, siempre ha defendido su inocencia.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha declarado que "la prioridad del Ejecutivo es luchar contra el fraude y que se va a aplicar la norma de forma universal, a todos por igual".

A continuación ha comparecido Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del PP, que en su día dijo: "Estamos convencidos de la inocencia de Bárcenas". Su respuesta tras conocer las últimas informaciones ha sido: "No tenemos más información que la de los medios de comunicación. No sabemos nada. Hay un proceso judicial abierto, que yo sepa no se ha hablado con Luis Bárcenas, vamos a esperar. Si hay responsabilidades se asumirán".