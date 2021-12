A horas de cerrar el año 2021, ocho comunidades celebrarán sin restricciones la segunda Nochevieja en pandemia, mientras que el resto lo hará con limitaciones de horarios y aforos, movilidad y en el ocio nocturno, en un intento de frenar el tsunami de contagios de la variante ómicron en plena sexta ola del coronavirus.

España, donde se ha vuelto a establecer la obligatoriedad de llevar la mascarilla en exteriores, sumó este jueves, por décimo día consecutivo, un nuevo récord de contagios al contabilizarse un total de 161.688. Esto ha elevado la incidencia acumulada a los 1.775 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, aunque ya hay siete autonomías que la superan ampliamente, con más de 2.000. Te explicamos las restricciones por comunidades:

Andalucía

En la región es obligatorio el pasaporte COVID-19 o una prueba diagnóstica negativa para el interior de establecimientos de hostelería, ocio y para residencias de mayores y hospitales. Aunque no se restringen los aforos en la hostelería, sí se recomienda limitar las comidas de Navidad a un máximo de dos núcleos familiares.

Además, la Junta ha dejado en manos de los ayuntamientos la decisión sobre Nochevieja y Cabalgatas, y algunas como Granada ya han suspendido las fiestas de fin de año para evitar aglomeraciones.

Aragón

Aragón ha acordado el cierre de la hostelería y la restauración a las 00:00 horas, a excepción de Nochevieja, que tendrán una hora límite de cierre hasta las 2:00 horas. Los establecimientos de ocio nocturno deben cerrar a las 2 de la madrugada. En hostelería se permite un máximo de diez comensales por mesa, con una separación de metro y medio entre ellas y se elimina el consumo en barra.

En la comunidad es obligatorio el pasaporte COVID-19 para hostelería en celebraciones de más de diez personas, para el ocio nocturno, los salones de juego, visitas en hospitales, centros sociales especializados y en grandes eventos de más de 500 asistentes en cerrado y 1.000 en abierto.

Asturias

Asturias cerrará la hostelería a la 1:00 horas. Además, los locales de ocio nocturno no podrán abrir en interiores durante un mes.

Por otro lado, el pasaporte COVID-19 es obligatorio para entrar en centros sociosanitarios, equipamientos culturales, deportivos, de restauración o de ocio.

Baleares

En Baleares han optado por el certificado COVID-19 sin más restricciones para Nochevieja. Este documento será obligatorio toda la restauración y en actividades de mayor concentración social. También para los trabajadores sanitarios o, en su defecto, la realización de tres PCR semanales. Menorca ha decretado el cierre de los restaurantes más representativos de la isla.

Canarias

En las islas pidieron a la Justicia el aval para el toque de queda, pero ha sido denegado. En Nochevieja, los bares deberán cerrar como tarde a las 2:00 horas.

Además, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura están en nivel de Alerta 3 con lo que tienen restricciones en aforos - al 50% al aire libre y al 33% en espacios interiores, ampliable al 75% hasta las 00:00 h del día 31 enero de 2022. Las mesas en hostelería y restauración se limitan a seis comensales.

En La Palma, La Gomera, Lanzarote y El Hierro, en Nivel de Alerta 2, los aforos son de hasta el 75% del aforo al aire libre y del 50% en espacios interiores. Además, solo se permite un máximo de ocho comensales.

Allí el pasaporte COVID-19 está implantado en Canarias de forma voluntaria.

Cantabria

En los municipios con mayor incidencia del virus -los más poblados y todos los que tiene más de 5.000 habitantes- no podrá abrir el ocio nocturno. En estas localidades también se reducirá el aforo en hostelería (al 75%), actividades deportivas o culturales.

Es obligatorio el pasaporte COVID-19 para acceder al interior de la hostelería y el ocio nocturno, eventos culturales como cine, teatro y otros recintos de espectáculos y citas multitudinarias y eventos deportivos si se permite comer o beber.

Castilla y León

La comunidad afronta la Nochevieja sin ninguna restricción extra, recomendando únicamente el autocontrol y la limitación de las reuniones familiares y sociales.

Castilla-La Mancha

La región tampoco impone nuevas restricciones para este periodo.

Cataluña

En Cataluña las restricciones entraron en vigor el pasado viernes, y se mantendrán durante 15 días. Estas son el toque de queda de 1:00 a 6:00 horas en los municipios con una incidencia a 7 días superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes.

El ocio nocturno está cerrado y hay limitaciones de aforos al 70% en restauración, cine, teatros, actividades culturales y deportivas. Además se limitan los encuentros sociales a un máximo de diez personas.

Por otro lado, se exige el pasaporte COVID-19 para hostelería, gimnasios y para visitar a familiares en residencias.

Extremadura

Extremadura ha optado por no aplicar más restricciones para estas fechas navideñas.

Galicia

Galicia es otra de las comunidades que cierra la hostelería a partir de las 00:00, salvo los viernes y sábados, que será a las 1:00 horas; las mesas se limitan a ocho comensales en el interior y a diez en terraza; y se prohíbe el consumo en barra.

El cierre nocturno tiene las 2:00 horas como hora limite de cierre aunque en Nochevieja se amplía a las 3.00 horas. Además, se han prohibido las reuniones de no convivientes entre las 3:00 y las 6:00 horas de la madrugada bajo la medida denominada "toque de non queda" hasta el 18 de enero. Los locales de ocio nocturno que cierren hasta el 3 de enero tendrán acceso a ayudas económicas de la Xunta y un dispositivo policial vigilará que no tengan actividad.

Por otro lado, es obligatorio el pasaporte COVID-19 para acceder a la hostelería y restauración, ocio nocturno, albergues turísticos, y centros, servicios y establecimientos sanitarios.

La Rioja

La Rioja ha decidido cerrar tanto bares como discotecas y eventos a la 1:00 horas. Además, es obligatorio el uso del pasaporte COVID-19 para mayores de 12 años, para acceder a locales de ocio nocturno, restaurantes con un aforo superior a 50 comensales, a residencias, a salas de fiesta, a gimnasios y a eventos al aire libre de más de 1.000 personas de público en los que sea posible consumir comida y bebida.

Madrid

No hay restricciones adicionales en Madrid para estos días de Navidad. La Comunidad, eso sí, no ha autorizado ninguna de las macrofiestas que habían solicitado permiso para esta Nochevieja. Los locales de ocio nocturno que tengan licencia de actividad en vigor -es decir que no necesitan permiso especial- sí podrán funcionar con normalidad.

Murcia

En Murcia, la restauración y el ocio nocturno tienen como hora límite de cierre la 1 de la madrugada, y se limitan los comensales a 10 personas en interiores y 12 en terrazas.

Además, en los locales de ocio nocturno, donde no se puede acceder sin pasaporte COVID, no se permiten las pistas de baile ni el consumo en barra, y mantienen la reducción del aforo del ocio nocturno al 30 %.

Navarra

En Navarra los establecimientos y las peñas deben cerrar entre la 1:00 y las 6:00 horas. En hostelería y restauración no se permiten mesas de más de diez personas y tampoco el consumo en barra.

Además, mantiene la obligación del pasaporte COVID para acceder a bares especiales y discotecas, restaurantes con un aforo de más de 60 comensales, para todo tipo de espectáculos culturales en interiores, residencias, hoteles y gimnasios.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana no se aplican medidas nuevas, pero las principales ciudades han anulado las fiestas multitudinarias de Nochevieja. Cancelan Valencia, Alicante y Elche. En Benidorm se mantienen los fuegos artificiales, pero por ser al aire libre.

Además, se exige el pasaporte COVID-19 para acceder a locales de ocio y restauración, independientemente del aforo, en espacios dedicados a actividades recreativos y de azar con comida, en eventos y celebraciones de más de 500 personas y para entrar a hospitales y residencias de servicios sociales, así como en gimnasios o cines, circos, instalaciones deportivas y sedes en los que se consuma comida o bebida.

País Vasco

En el País Vasco la hostelería y el resto de actividades sociales, comerciales y culturales no esenciales cierran como máximo a la 1:00 horas. Los aforos están limitados al 60% y no se permite consumir de pie. Tampoco se permiten mesas de más de diez personas.

Además, es obligatorio el pasaporte COVID-19 para hospitales, residencias, toda la hostelería y restauración, salas de conciertos, festivales musicales y otros acontecimientos culturales y artísticos en espacios cerrados, polideportivos y gimnasios.

Ceuta y Melilla

En las ciudades autónomas no se han establecido medidas adicionales pero sí es necesario el pasaporte COVID-19 para la hostelería y lugares como hospitales o residencias.