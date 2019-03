La Guardia Civil amenaza con multar a Podemos por reunirse en un parque público de Alicante

¿MULTA POR REUNIR A 25 PERSONAS EN UN PARQUE?

La Guardia Civil quiere multar a la formación Podemos por una reunión de 25 personas organizada en un parque en un pueblo de Alicante, según informa 'eldiario.es'. La propia Guardia Civil asegura en el acta que la reunión fue pacífica en todo momento, pero insiste en que la reunión no estaba autorizada por la subdelegación del Gobierno de Alicante. Podemos afirma que la reunión no se les denegó, sino que no estaba notificada porque avisaron fuera de tiempo.