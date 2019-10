Un pequeño grupo de franquistas se ha apostado frente a la entrada del Valle de los Caídos para oponerse al "robo a mano armada del cuerpo" de Francisco Franco, como califican la exhumación de los restos mortales del dictador.

Vigilados por agentes de la Guardia Civil y recluidos en la puerta de una finca situada frente el acceso del Valle de los Caídos, en el municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial, reproducen desde el equipo de sonido de un vehículo himnos militares como 'El novio de la muerte'.

Sin embargo, la benemérita les ha impedido desplegar pancartas, como lamenta Pilar Gutiérrez, una de las contadas manifestantes e hija de un ministro franquista, que considera que la exhumación del dictador es una decisión contraria a la voluntad de los españoles.

"Todo lo que hace este Gobierno en funciones es fraudulento"

"Este dictador de la Moncloa se pasa por el forro la voluntad popular", ha dicho en alusión al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Para Gutiérrez, la exhumación de Franco es "la consumación del Golpe de Estado del año pasado con la moción de censura".

A pesar de la existencia de un decreto ley que permite la exhumación de Franco y de la aprobación por parte del Congreso de los Diputados, las personas allí concentradas han cuestionado la legalidad del acto: "Todo lo que hace este Gobierno en funciones es fraudulento", exclama Gutiérrez. Además, insiste en que aquellos que "en España nos han engañado totalmente".

"No lo considero dictadura, lo considero sacar un país adelante"

Detras de Pilar, otra mujer sostiene una pancarta con la que dice reclamar "el pueblo de España, para los españoles". La joven, que sostiene una bandera franquista, coincide con Pilar en sus consideraciones y añade que para ella, Francisco Franco no era un dictador, si no "una persona que ha hecho de todo por España": "Yo no lo considero dictadura, lo considero sacar un país adelante", ha insistido la manifestante, haciendo referencia a lo ocurrido después de la Guerra Civil.

Al Valle de los Caídos también han querido acercarse otras personas para "presenciar un día histórico": "Estoy aquí porque me gusta contarle la historia a mi hijo, es importante que lo viva", explica una vecina del barrio madrileño de las Rosas. Otro hombre cuenta que ha salido de Ciudad Real a las cinco de la madrugada para "pasar el día en Madrid" y ver la exhumación porque "no me creía que lo sacaran", confiesa a laSexta.

Frente al cementerio de Mingorrubio también se ha acercado un grupo de manifestantes franquistas con banderas de España que han lanzado gritos de "viva España" y "viva Franco". También han lanzado gritos contra el ministro de Interior: "Marlaska maricón". Además, en la zona se ha podido ver un coche con un cartel que rezaba "PSOE profanadores de tumbas". Hasta ese punto también han llegado varias furgonetas que portaban una docena de coronas con alabanzas al dictador.