Granados asegura que los números de su agenda reflejan asistentes a actos del PP y no cifras de comisiones

Francisco Granados arranca su declaración voluntaria dispuesto a colaborar con la Justicia. Ello para, acto seguido, negar todo lo confesado por Marjaliza; empezando por su relación con él.

"Este señor puede traer, sino ha roto, los documentos que le dé la gana. A ver si puede contrastar o acreditar de alguna manera que yo he sido su socio alguna vez en algo", le ha dicho Granados al juez Velasco haciendo referencia a Marjaliza.

Al mismo tiempo, niega que los números de su agenda, que la Guardia Civil identifica como donaciones al PP, sean entregas de dinero. "Quien haya interpretado esto como dinero ha cometido un tremendo error porque, como digo, se trata de asistentes a actos", ha aseverado ante el magistrado.

Eso descarta, según la versión de Granados, la financiación ilegal del Partido Popular. "No se trata de financiación irregular. La financiación del Partido Popular de Madrid es absolutamente transparente", afirma el investigado.

Granados ha desmentido tener dinero fuera de España, como afirman los investigadores: "Yo no tengo un solo euro fuera de España". En cuanto a sus argumentos para intentar convencer al juez de esta afirmación, afirma: "Primero, porque no me he dedicado a enriquecerme con la política. Segundo, porque esas operaciones a las que se refiere son falsas. Y tercero, porque le aseguro que si lo tuviera ya se lo habría facilitado".

A su abogado le parece que la declaración de Granados puso las cosas negro sobre blanco. "Ha puesto de manifiesto la realidad y eso le da fuerza moral para aguantar la situación", ha considerado el letrado Carlos García en Al Rojo Vivo.

Pero a juzgar por el resultado, al juez los argumentos debieron parecerle mucho menos sólidos: Granados pasará sus terceras navidades en prisión.