El Govern de Mazón, incapaz de explicar por qué apagó durante una hora la reunión del CECOPI

Teresa Ribera desveló que durante la reunión del 29 de octubre la pantalla "se fue a negro" de 18:00 a 19:00 horas, pero desde la Generalitat no dan explicaciones de por qué hubo este parón. Según ha podido saber laSexta, no fue un error técnico.

El Govern de Carlos Mazón no puede explicar por qué hubo un 'apagón' de más de una hora en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) el 29 de octubre, el día de la catastrófica DANA. Este jueves ha sido imposible que alguien del equipo del president de la Generalitat Valenciana diera a laSexta el motivo por el que se "se fue a negro" la pantalla entre las 18.00 horas y las 19.00 horas, en unas horas clave porque fue cuando se produjo la gran crecida del barranco del Poyo.

El debate ha salido a colación de las declaraciones de este miércoles en el Congreso de los Diputados de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien afirmó que "entre las 18.00 y las 19.00 la pantalla pasó a negro". ""No sabemos qué ocurrió durante esa hora, pero las tres personas que representaban a la delegación del Gobierno, AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) y CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar) no pudieron participar en ese debate". Un debate, recordó, "que seguro estaba teniendo lugar de manera presencial en la sede del CECOPI para decidir cuál era la mejor manera de responder a los avisos, a la información de la que se disponía".

Este medio ha preguntado varias veces, a todos los que estaban allí de la Generalitat y nadie sabe dar un motivo ni explicar estas palabras. La vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, se ha limitado a despejar el balón: "La que ha estado desconectada durante 21 días ha sido la ministra Teresa Ribera. Y aquí podrían haber estado presencialmente todos, que es donde tenían que haber estado".

Cabe recordar que el Centro de Emergencias se convocó a las 17.00 horas de la tarde de ese fatídico martes, con pueblos ya anegados, que se paralizaba cuando llevaba solo una hora en marcha. Según ha podido saber laSexta, ese apagón no fue un error técnico, y la Generalitat lo pidió aunque en principio solo era de 15 minutos. Este medio ha preguntado hasta en tres ocasiones a la portavoz CECOPI, Rosa Tourís, pero no contesta. "Como sabéis solo comento las cuestiones que hemos visto en el CECOPI de hoy y ese tema no se ha tratado", ha afirmado.

Este jueves, curiosamente, después de varios días ofreciendo ruedas de prensa, la vicepresidenta del Consell no ha dado ninguna y, a esta hora, la Generalitat todavía no ha aclarado por qué se produjo ese parón. Mientras, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que fue la Generalitat la que les dijo "que paraba el CECOPI, y que lo paró durante una hora y que avisarían cuando volvieran a empezar".

"Son ellos los que tienen que dar las explicaciones de por qué lo pararon y cuánto tiempo dedicaron a que estuviera parado. Son ellos los que tienen que dar las explicaciones", ha insistido. La delegada ha detallado que "estuvo parado una hora y luego se retomó". "Ya no les puedo decir nada más, que sean ellos los que lo tengan que hacer y yo voy a seguir en las faenas en las que nosotros ahora estamos", ha sostenido.

Desde la oposición, el portavoz en Les Corts Valencianas de Compromís, Joan Baldoví, se ha preguntado "en qué manos han depositado la seguridad de 5 millones de valencianos". "Que el Centro de Emergencias se desconecte en los momentos en que ya se estaba ahogado gente me parece terrorífico", ha manifestado. Por su parte, José Muñoz, portavoz del PSPV, ha apuntalado que "se cortara la conexión y que, además, el presidente estaría ilocalizable es clave para entender por qué la alerta se envía a las 20.11 horas".