El Govern de Cataluña ha anunciado nuevas medidas para atajar los rebrotes que afectan a la autonomía. Así dictará una resolución este mismo sábado que afectará a Barcelona capital y su entorno inmediato, incluído L'Hospitalet de Llobregat -que ya tenía estas medidas aplicadas en tres barrios-, y también a la provincia de Lleida, concretamente a parte de la comarca del Segrià y la totalidad de la Noguera.

A través de esta resolución se establece la recomendación de no desplazarse a segundas residencias, limitación de aforo en bares y restaurantes, no salir de casa si no es para actividades esenciales y no realizar visitar a residencias de mayores. El Govern asegura que estas medidas se aplican para evitar un nuevo confinamiento total. La consellera Budó ha concretado las nuevas medidas que tienen una duración inicial de 15 días.

Cataluña continúa en una situación complicada y ha registrado 1.293 casos y 4 muertos más que en el último balance de la epidemia. Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, la Granja de Escarp, Serós, Soses y Torres de Segre, están confinadas a pesar de que el plan fue rechazado incluso por la Justicia.

De estos nuevos casos, 372 corresponden solo a la ciudad de Barcelona, mientras que en el área metropolitana norte los nuevos contagios ascienden a 208. En el área metropolitana sur, a la que pertenece L'Hospitalet de Llobregat -afectada por un brote y donde se recomienda a los vecinos de tres barrios que no salgan de casa-, se han notificado 304 nuevos casos.

La peor parte se la lleva el área sanitaria de Lleida, que mantiene 50 focos de Covid-19 entre brotes y agrupaciones de casos y advierten que la velocidad de contagio comunitario en esta provincia es muy elevado. En la comarca del Segrià (Lleida), se han registrado 178 nuevos casos en las últimas 24 horas, mientras que en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) -zona también muy afectada-, se han contabilizado 123 respecto al balance anterior.