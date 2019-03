Gómez de Liaño: "La responsabilidad última de la filtración es del Ministro del Interior"

Javier Gómez de Liaño ha reconocido que "el director de la prisión me ha dado sus explicaciones", aunque no ha salido muy convencido de esa reunión ya que ha considerado que se trata de "un hecho muy grave".

El abogado de Bárcenas ha querido dejar claro que se trata de un incidente en el que no cree que los funcionarios de prisiones puedan estar implicados ya que los considera "ejemplares". Pero ha recalcado que de ser así, "no descarto que hayan sido fotografías o imágenes hechas por encargo".

Gómez de Liaño ha considerado que si los abogados de este país sufren un cacheo cuando van a ver a sus clientes, "como cualquier otra persona", entiende que "qué menos que se pueda hacer también con otras personas". El letrado ha considerado que "algunos están convitiendo la prisión preventiva en una prisión de linchamiento, ya que pretenden que esto sea un escarnio".

Sin embargo, el abogado de Luis Bárcenas ha recalcado que "tampoco me ha sorprendido porque algo me iba temiendo". Ha recordado que tras el ingreso en prisión de Luis Bárcenas, "la ficha penitenciaria de un interno, que suele ser sagrada, aparece en la portada de un periódico". Por ello, ha anunciado que será "la segunda vez que me vea en la obligación de realizar una acción penal contra los responsables de las intituciones penitenciarias". La primera vez fue a raíz de la publicación en un diario de la ficha penitenciaria del interno Luis Bárcenas Gutiérrez.

Sobre la petición de Luis Bárcenas de libertad condicional no cree que pueda influir porque entiende que el juez Ruz es "un hombre muy ecuánime y se mantendrá sin duda al margen de estas fechorías, que no merecen otro calificativo". Ha añadido que siempre "he hablado del buen hacer, del equilibrio, prudencia y mesura del señor juez y por supuesto también del ministerio fiscal, representado por sus fiscales".

También ha reconocido que "Luis Bárcenas ha visto las imágenes y el sentimiento que tiene es de abatimiento por tristeza. El sabe cuál es su posición, y sobretodo su posición política dentro de un partido que en estos momentos rige los destinos de la nación y es consciente de eso. Pero ello no quita para que muestre su amargura por lo sucedido, algo en lo que insisto que yo me temía".

Aunque ha reconocido no tener constancia de la intención del Ministerio de Interior de abrir una investigación, explica que "me congratula aunque no me fíe" . Por eso, ha proseguido: "Mi iniciativa no puede ser la de conformarme con lo que el Señor Jorge Fernández Díaz haga, si no lo que un juez haga sobre este particular".

Gómez de Liaño también ha hablado de cómo está afrontando esta situación la esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias. Ha explicado que "ha suspendido la comunicación que tenía con su marido con el fin de facilitar nuestro encuentro. Para ella, ha supuesto un disgusto imponente. Lo importante es hallar al responsable de estos hechos".