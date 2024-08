Tras un breve periodo vacacional, el juez Peinado ha retomado la investigación de la causa contra Begoña Gómez por presunta corrupción y tráfico de influencias. Y su última decisión ha sido enviar a las partes el vídeo de Pedro Sánchez y su no declaración, de la cual asegura que se pueden sacar "conclusiones" de su "silencio".

En una entrevista en la 'Cadena Ser', el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que esta investigación no afecta a la imagen del presidente del Gobierno o de España fuera de nuestras fronteras: "Nadie me pregunta por estos temas y no hay un solo día que no hable con mis colegas en el mundo. La posición internacional de España nunca ha sido tan sólida como con Sánchez, que tiene abiertas las puertas de la Casa Blanca o Pekín. Esto no es fácil. Y es impensable que haya un debate serio sin la participación de Sánchez".

Además, Albares señala que estas decisiones del juez Peinado ayudan a intentar "destruir" a Pedro Sánchez: "Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los españoles son conscientes de que hay un acoso al presidente del gobierno y que en un primero momento intentaron denostar sus políticas, pero como son sólidas y benefician a los españoles, pues decidieron atacarle a él como persona para intentarle destruir".

"Pero como es una persona sólida, decidieron atacar a su familia en la mezquindad más absoluta. Todo el mundo es consciente de que la esposa del presidente del gobierno no estaría en esa situación si no lo fuera", ha añadido.

El ministro de Asuntos Exteriores también ha señalado el "acoso" que llega desde los jueces hasta los medios: "Acoso de todo tipo, lo llevamos viendo desde hace años, primero por las políticas, después fueron a por él como persona y una vez que vieron que no funcionaba han decidido ir a atacar a su familia, que yo creo que nuestras familias deberían quedar fuera. Yo veo cosas en los medios que son bulos para desmoronar al presidente del gobierno".