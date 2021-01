El decreto ley que regula la gestión de los fondos europeos saldrá adelante en el Congreso gracias a la inesperada abstención de Vox, después de que Ciudadanos y Esquerra Republicana hayan optado por el 'no', así como el PP.

Una decisión sorprendente que llegaba después de que al PSOE se le complicara la votación en la mañana de este jueves, ya que contaba con la abstención de la formación naranja, que finalmente ha anunciado su abstención, y a pesar de que, en un principio, el partido de Santiago Abascal tuviera previsto votar en contra. Por su parte, EH Bildu se sitúa entre el 'sí' y la abstención.

"Hemos decidido abstenernos porque nos parece que es lo más sensato teniendo en cuenta lo importante y lo urgente que es que estos fondos lleguen a los españoles cuanto antes", ha aseverado su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, desde el patio de la Cámara Baja, donde ha incidido en que su partido no ha negociado con el Ejecutivo.

"Es absolutamente urgente que estos fondos lleguen cuanto antes a los españoles, con independencia de cuál sea color del Gobierno que los está gestionando", ha agregado Espinosa, que ha asegurado que "Vox no tiene ningún tipo de interlocución con el PSOE".

"No ha habido negociación, no ha habido conversación alguna. No la ha habido en dos años, no la ha habido tampoco en los últimos días", ha afirmado.

Tras conocerse el sentido del voto de los 52 diputados de Vox, la vicepresidenta Carmen Calvo ha agradecido los apoyos al decreto, señalando que le obliga "la buena educación de agradecer a quienes hoy facilitan las cosas a su país, no al Gobierno, sea quien sea".

Preguntada por la abstención de Vox, Calvo ha criticado la decisión del PP de votar en contra del decreto, aseverando que la formación de Pablo Casado ha "dejado tirados" también a sus propios dirigentes locales y autonómicos "con tal de dañar al Gobierno". "¿Dónde está el PP?", ha sentenciado.

El PP dice que Vox es "un salvavidas para Sánchez"

Desde el principal partido de la oposición, Teodoro García Egea ha reaccionado aseverando a través de Twitter que el Ejecutivo "no tenía los apoyos necesarios para aprobar su Real Decreto... hasta que llegaron Vox y Bildu y salvaron el sistema clientelar que el Gobierno impone en el reparto de los fondos europeos".

"Luego vendrán con mociones de censura, pero Vox es un salvavidas para Sánchez", ha sentenciado el secretario general del PP, cuya portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha indicado que no apoyan este decreto, que califica de "peronista", por "sentido de Estado y responsabilidad".

Por su parte, los socios de investidura del Ejecutivo no han acogido bien la decisión de Vox. El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha señalado que el Ejecutivo debería reflexionar si "el Gobierno más progresista de la historia" no iba a sacar adelante el decreto "si no es por la abstención de la extrema derecha".