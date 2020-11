El Gobierno parece no mostrarse ya tan contundente respecto al confinamiento domiciliario. Si ayer Salvador Illa descartaba por completo esta restricción, hoy Carmen Calvo ha indicado que intentarán "que eso no llegue" y pide "esperar a los resultados" de las últimas medidas aplicadas en estos 15 días de estado de alarma.

La vicepresidenta primera del Gobierno insta a "cumplir las normas" que se han impuesto hasta ahora, como las restricciones de movilidad nocturna, y "tener disciplina". "Vamos a ver qué resultado tienen estas normas hasta el 9 de noviembre", ha señalado en una entrevista en 'Canal Sur Radio'.

Así las cosas, la dirigente socialista recuerda que la intención del Gobierno es ir "viendo día a día las circunstancias" y "no adelantar fases" respecto a la aplicación de un confinamiento domiciliario. Y es que la sombra de esta restricción vuelve a planear sobre nuestro país después de que varias autonomías se hayan posicionado en este sentido y los países europeos lo hayan decretado ya.

Precisamente, este lunes el Principado de Asturias solicitó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aplicara el confinamiento domiciliario en su región durante 15 días, pero desde Sanidad aseguraron que esta posibilidad no está sobre la mesa. Hoy mantendrán una reunión bilateral para analizar la situación epidemiológica de esta comunidad.

Por su parte, Emiliano García-Page no ha descartado el confinamiento total en Castilla-La Mancha ni la aplicación de restricciones más duras, aunque espera poder evitarlo por el momento. También ha anticipado medidas "mucho más duras" el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín.

Y si bien, Cataluña no contempla la aplicación de esta medida por ahora, el pasado viernes el secretario general de Salut, Marc Ramentol, aseguró que el Govern no descartaba pedirlo si los datos no mejoraban con las restricciones aplicadas en la comunidad.

"Desde el punto de vista jurídico, ese confinamiento solo lo puede decretar el Estado. En ese sentido, entendemos que algunas comunidades autónomas tengan esas propuestas, pero como Gobierno responsable, pensamos que aún estamos verificando las medidas que hemos tomado", ha sentenciado Carmen Calvo.