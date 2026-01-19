El Gobierno decreta tres días de luto oficial por la tragedia ferroviaria en Adamuz

Los detalles El Ejecutivo anunciará a lo largo de este lunes tres días de luto por la tragedia que se ha cobrado la vida de decenas de personas en el accidente ferroviario que tuvo lugar este domingo en Córdoba. Sánchez viajará este lunes hasta Adamuz para seguir las tareas de rescate.

El Gobierno decretará tres días de luto oficial en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que este domingo dejó al menos 39 muertos al descarrilar un tren de Iryo y un Alvia que circulaba en sentido contrario. Es la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez al accidente más grave de la historia de la Alta Velocidad en España.

En consecuencia, Sánchez ha suspendido su agenda para este lunes. Una agenda en la que estaba prevista una reunión con Bill Gates y una recepción en el Palacio de la Moncloa al líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Además, se trasladará este lunes a Adamuz para seguir en primera persona los trabajos de los equipos de emergencias y mostrar su apoyo a los familiares de las víctimas.

Vox, el único partido que no suspende sus actos

De igual modo han actuado el resto de partidos políticos, que han suspendido sus respectivas agendas para este lunes y los actos electorales de cara a los comicios en Aragón, a excepción de Vox, que es la única formación que, por ahora, no ha alterado sus planes por la tragedia en Córdoba.

Los reyes irán a Adamuz este martes

Este martes, 24 horas después de la visita de Pedro Sánchez, los reyes se desplazarán a Adamuz para visitar el lugar de la tragedia. En consecuencia, el El Ministerio de Cultura ha anunciado el aplazamiento del acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ya que en el acto estaba prevista la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia y en el mismo se iba a distinguir a 38 personalidades e instituciones de la cultura, entre los que se encuentran la actriz Carmen Machi o el dúo Camela.

Del mismo modo, también ha quedado suspendida la cena en honor de los premiados que se iba a celebrar en la noche de este lunes en la capital regional y a la que iba a asistir el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

