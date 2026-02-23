Ahora

El Gobierno aprobará limitar al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación

¿Por qué es importante? El Gobierno pretende que se conozca cuánto dinero invierten en publicidad tanto la administración general del Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes limitar al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación, han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

La medida se incluye en el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, una de las 31 reformas planteadas por el Plan de Acción por la Democracia impulsado en septiembre de 2024 por el Gobierno.

Con esta nueva legislación el Ejecutivo pretende que se conozca cuánto dinero invierten en publicidad tanto la administración general del Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

De este modo se quiere adaptar el ordenamiento jurídico nacional al la ley europea de Libertad de los Medio de Comunicación, que entró en vigor desde el pasado 8 de agosto y que es directamente aplicable en los 27 estados miembros de la Unión Europea.

Entre otros aspectos, la normativa europea obliga a divulgar quién posee los medios de comunicación y las fuentes de financiación pública o de publicidad institucional.

