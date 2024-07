El Gobierno no ha tardado en denunciar la actitud del PP tras su sonora derrota en el 'superpleno' celebrado este martes en el Congreso. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado que "dos proyectos se queden por el camino" debido a la "insolidaridad del PP". Se refiere, principalmente, al reparto obligatorio de menores migrantes, una de las medidas que los populares han tumbado con el apoyo de Junts.

"El PP lo rechaza enlazándolo con la delincuencia, terreno en el que quieren competir con la ultraderecha y que va a impedir dar una solución a Canarias", ha denunciado Montero, que también ha tenido palabras para Junts, partido al que señala tras su 'no' a la aprobación del objetivo de déficit, paso previo a la puesta en marcha de los Presupuestos de 2025. "No sabíamos lo que iban a apoyar. Los que más se benefician son las comunidades que gobierna el PP. No se entiende que perjudique a su Gobierno".

Pero Montero no ha sido la única miembro del Gobierno que se ha manifestado. Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, no ha dudado en afirmar en redes sociales que "el PP ha decidido ignorar a 6.000 niñas, niños y adolescentes que están solos en Canarias" y "han elegido mirar a otro lado ante una situación urgente e insostenible".

También se ha pronunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha calificado la jornada de "día triste". "Ha decaído en el Congreso la modificación de la Ley de Extranjería para dar una respuesta a los niños y niñas migrantes que llegan a Canarias, Ceuta y Melilla. Hemos negociado hasta el final, pero delante tuvimos un muro. Quienes han votado en contra, ni siquiera han querido iniciar el trámite parlamentario", ha sentenciado.

Y asegurado que el "Gobierno de España estará a la altura, no les vamos a abandonar, como ha hecho hoy la derecha".

En la bancada opuesta, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha aprovechado esta nueva derrota del Ejecutivo de coalición para asegurar que "Sánchez no tiene votos para gobernar ni para sacar leyes económicas, y no tiene legitimidad con su esposa, que está siendo investigada". Y ha insistido en la ya retórica habitual del PP: "España merece otro gobierno y merece estabilidad para impulsar las iniciativas que necesita España".

Gamarra ha continuado su ataque afirmando que la única ley que ha tenido los votos garantizados es la ley de amnistía: "Todo lo demás es un calvario. Ni lo que pasa en el Congreso, ni en la Fiscalía, permite al Gobierno seguir adelante. Está acorralado por la corrupción". Y ha sido tajante en su afirmación: "Su tiempo ha terminado". Por eso mismo, los populares han pedido "reflexión" al presidente, al que han acusado de no haber "participado en estas votaciones".

