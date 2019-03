El Gobierno no aclara si seguirá defendiendo el indulto del 'kamikaze'

No han querido hacer comentarios porque aún no conocen la sentencia del Supremo, pero estudiarán cómo reaccionar. El Gobierno aún no ha decidido si intentará corregir los defectos de forma por los que su indulto a Ramón Jorge Ríos ha sido tumbado por el Supremo.

El indultado fue condenado a 13 años por circular en direccion contraria por la AP7 y chocar contra el vehículo que conducía José Alfredo Dolz, que murió en el accidente. Su hermana se alegra de la decisión del Supremo y espera que el Gobierno no insista con el indulto: "Creo que sirve de ejemplo y es una muestra de la sensibilización de los magistrados del Supremo con las víctimas".

El abogado de la familia de la víctima cree que el Supremo ha tumbado el indulto a Ramón Jorge Ríos por haberse realizado al margen del Derecho: "El Consejo de Ministros no siguió con las formalidades legales, fue un indulto exprés." Hoy ha sido la directora de la DGT la que ha pedido que se les consulte para tomar este tipo de decisones en un futuro.

Ahora el Gobierno tiene tres meses para corregir los errores que cometió en el proceso para indultar al 'kamikaze'. Si no lo hace, volverá a prisión, donde sólo había cumplido 10 meses de sus 13 años de condena.