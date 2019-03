Garzón recurre su inhabilitación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

EL JUEZ TILDA DE INCONSTITUCIONAL SU CONDENA

El exmagistrado de la Audiencia Nacional ha recurrido una sentencia que le inhabilita durante 11 años por las escuchas en el 'caso Gürtel'. Anoche, el juez Bermúdez confesó en 'Salvados' que no endendía cómo Baltasar Garzón no había sido indultado "al día siguiente" de su condena.