Emiliano García-Page: "Sánchez está dispuesto a sorprender con Ciudadanos"

El líder del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado en una entrevista con 'La Razón' que Pedro Sánchez "está haciendo una clara llamada de atención a Rivera". "Lo hizo ya en su momento y cuando verbaliza que hay que resetear estrategias, él está dispuesto a sorprender con Ciudadanos", ha añadido.

Aunque ha admitido que un acuerdo con la formación naranja "no dejaría de ser contradictorio para un sector del PSOE que grita en las calles 'con Rivera, no'", ha señalado que "los pasos que está dando Sánchez son razonables, y también lo sería que Ciudadanos no rechace de plano la opción de hablar con el PSOE".

El presidente de Castilla-La Mancha cree que "no queda más remedio" que mirar a Cs, e invita a los de Rivera a hablar con el PSOE.

En este sentido, ha apuntado que "no queda más remedio" que mirar hacia Cs, aunque ha sostenido que "renegar" de las políticas de Sánchez para pactar con el PSOE, tal y como exigió el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, "es moralmente inasumible".

La dirección nacional se desmarca

La dirección del PSOE se ha desmarcado de estas declaraciones de García-Page, aseguran que es una opinión personal e insisten en lo dicho por la portavoz del Gobierno en funciones, sobre que Podemos es el socio prioritario. Tras lo cual, el presidente de la Castilla-La Mancha ha tenido que salir a aclararlo y en una entrevista en la cadena Ser ha reconocido que es "una impresión" suya cuando habla de un eventual acercamiento del PSOE a Ciudadanos.

García-Page ha aclarado que es una "impresión" personal cuando habla de un acercamiento del PSOE a Cs.

"Yo no soy de la Ejecutiva ni del Comité", admite. "Cuando escucho al presidente que todos los partidos están obligados a resetear sus estrategias creo que con claridad le está diciendo a Ciudadanos que no vamos a hacer con Ciudadanos lo que quieren hacer ellos del cordón sanitario", explica.

Un gobierno sin Podemos

En cuanto a un potencial pacto con Unidas Podemos, el presidente de Castilla-La Mancha y vencedor de las elecciones autonómicas, donde obtuvo la mayoría absoluta, ha señalado que "Podemos no apuesta por que haya un gobierno, sino dos" y que "a Iglesias en España le faltan muchos votos, los ha perdido, y conserva muchos vetos".

Para García-Page, un gobierno socialista en minoría es posible, aunque admite que este "va a obligar a acuerdos". "Una cosa son los acuerdos y otra las concesiones o los cupos, y peor aún, los chantajes", ha puntualizado.

"Una cosa son los acuerdos y otra las concesiones, y peor aún, los chantajes", dice Page al hablar de Podemos.

En lo relativo a los pactos postelectorales en Madrid y Barcelona, ha asegurado sobre frenar a la extrema derecha en la capital que "esa batalla está perdida". "Me hubiera ofrecido a hacer campaña para que ganara el PSC y no saliera Colau", ha dicho sobre Barcelona. "Ahora, evidentemente, el problema que tiene el independentismo en Cataluña y Ernest Maragall es que no pretenden defender a Barcelona, pretenden conquistar una nueva plaza para enredar y eso hay que evitarlo por todos los medios", ha añadido.