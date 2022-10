La secretaria general y portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023 son una "gran hipoteca general del Estado" económica y política para las próximas generaciones y ha lamentado los compromisos a los que puede llegar el presidente, Pedro Sánchez, con independentistas y Bildu para sacarlos adelante.

Así lo ha manifestado este sábado en Tenerife durante la clausura de la convención itinerante del PP de Canarias 'Un plan para Gobernar', que contó también con la participación del presidente de los populares de las islas, Manuel Domínguez. "En el momento en el que los españoles necesitan más certidumbres, lo que tenemos es el Gobierno más desmentido de la democracia, porque ha fallado absolutamente en todas las previsiones económicas que se han hecho desde que Sánchez llegó al poder", ha aseverado.

En este punto, Gamarra ha insistido en que el proyecto de los PGE ha sido desmentido por "todas las organizaciones" nacionales e internaciones, públicas y privadas que se han pronunciado sobre el mismo. "Nadie --continuó-- es capaz de refrendar el marco macroeconómico y las expectativas económicas que dice Sánchez que tiene para nuestro país".

De esta forma, entiende que no se está ante un proyecto "serio", y ha hecho especial hincapié en que cuando un autónomo, un inversor, un empresario o cualquier familia hace sus previsiones, lo lleva a cabo en base a unas expectativas económicas. "Y cuando se juega con esto, no se juega con lo propio, se juega con el futuro de la gente porque se les aboca a un futuro equivocado", ha expresado, para añadir que con la "propaganda no se puede gobernar de forma responsable".

Unos PGE para "mejorar la vida de Sánchez"

Para la popular, España no necesita "un Sánchez", sino un Gobierno responsable, y ha asegurado los PGE 2023 son los que le vienen bien al presidente para seguir en La Moncloa, no a los españoles. "Están pensados para mejorar la vida de Pedro Sánchez", ha declarado Gamarra, quien ha pedido explicaciones de por qué no se retira un presupuesto que tiene un marco macroeconómico "completamente desfasado" que "nadie avala"; que excluye a las clases medias de "cualquier tipo" de rebaja fiscal que ayude a aliviar la inflación; o que van a suponer 190 millones de euros diarios de deuda.

"Esto significa --ha indicado-- que los PGE son una gran hipoteca general del Estado, que es una cosa bien diferente". Además, la secretaria general de los populares ha comentado que el presidente de España es el que más ha endeudado a los españoles en menos tiempo, un "récord" que no es el que tendía un buen gobernante.

"¿Qué contrapartidas está dispuesto a pagar?"

"Sánchez tiene también que dar explicaciones no solo sobre las partidas presupuestarias, sino también sobre las partidas políticas que está dispuesto a pagar. ¿Qué contrapartidas está dispuesto a pagar por mantenerse en La Moncloa?", ha cuestionado la popular. En este sentido, ha recordado que en las últimas horas se han escuchado las "exigencias" de algunos "socios" de Gobierno de Sánchez. "Los que él ha elegido --matizó--: independentistas y Bildu".

Asimismo, se ha preguntado "cuál es el compromiso personal que dice tener con los independentistas para reformar el delito de sedición". "Eso no es un compromiso personal con los españoles, sino con aquellos que todavía no han rendido cuentas ante la Justicia y un gobernante no negocia con quienes no se han puesto delante de la Justicia a rendir cuentas", ha dicho, tras lo que ha cuestionado si ese es el precio que Sánchez está dispuesto a pagar.

Por otro lado, Gamarra ha defendido que los españoles tienen derecho a saber si se está ante el escenario que Otegui dijo hace un año en relación a otros PGE que apoyó Bildu, "que es que si tenían a 200 presos etarras condenados en las cárceles tenían que salir a las calles y que si para eso había que apoyar unos PGE lo apoyarían".

"Un año después, tenemos otros PGE y hemos visto cómo Bildu apoyó los del año pasado, cómo se han acercado condenados por terrorismo a sus casas y cómo se han concedido terceros grados que incluso han sido revocados. La pregunta a Sánchez sigue siendo la misma: ¿Va a pactar con Bildu el acercamiento de presos para que apoyen los PGE?", ha concluido.