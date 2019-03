Gallardón, sobre la retirada de la reforma del aborto: "Me da asco"

PRIMERA COMPARECENCIA PÚBLICA TRAS SU DIMISIÓN

El exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón ha asegurado que le dan "asco" los motivos que hayan podido provocar la retirada del proyecto de Ley para la Protección del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. "Me da igual, no me importa que haya sido porque lo haya promovido un lobby económico o porque alguien haya podido pensar que es un beneficio electoral, es lo de menos. Por tanto, sea este o sea otro, lo único que me da es asco, no me importa", ha señalado.