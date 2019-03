Gallardón propone reducir a 22 aforados los 17.621 actuales

DICE QUE EL AFORAMIENTO NO TIENE QUE CONSTITUIR UN "PRIVILEGIO"

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quiere reducir el número de aforados en España a 22 altos cargos más la familia real, un cambio drástico. Gallardón reconoce que los aforados son incluso más de los que se pensaba, no son 10.000, sino 17.000 personas. La propuesta ha sido bien recibida en el resto de formaciones políticas. El PSOE considera que habría que reformar la Constitución para llevar a cabo este cambio. Izquierda Unida, por su parte, espera esto "no se quede en una propuesta". En cambio, los jueces, que también perderían su aforamiento, consideran que el anuncio del titular de Justicia no tiene credibilidad.