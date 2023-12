La localidad de Fuensalida (Toledo) se va a ver obligada a cambiar 12 de sus calles y plazas con nombres que homenajean a la dictadura franquista. Vías como la del general Moscardó o la plaza del generalísimo pasarán a tener otra denominación para cumplir con una sentencia judicial que es firme y no puede ser recurrida.

José Jaime Alonso, alcalde del PP de esta localidad de unos 13.000 habitantes, ha acatado la decisión de la sentencia, avanzando que ha comenzado a asesorarse para inciar el cambio de estas 12 calles. El propio Ayuntamiento fue el encargado de trasladar la noticia, diciendo las calles que cambiarán de nombre.

Estas calles son la calle General Asensio, calle General Mola, calle General Moscardó, calle General Varela, calle General Yagüe, Plaza del Generalísimo, calle Héroes del Alcázar, Plaza José Antonio, calle Onésimo Redondo, calle Queipo de Llano, calle 18 de Julio y calle General Barrón.

En dicha nota, lamentan la "falta de transparencia" del anterior gobierno, acusándoles de "ocultar una sentencia durante meses". Preguntando a algunos vecinos, la decisión no ha sido bien acogida por muchos. "¿Por qué van a cambiar los nombres, a ver?", se pregunta uno de ellos. Otro dice abiertamente que no le parece bien porque algunas de esas calles las puso él, mientras que una vecina cree que "la historia es historia y no se puede cambiar".

Quien sí celebra este cambio es el exsenador de Compromís Carles Mulet, que ve "positivo" que se "obligue" a retirar estas calles franquistas. "Continúa habiendo calles dedicadas a militares, a dirigentes del Golpe de Estado y eso es una humillación constante a las víctimas", añade.

Para Mulet, sin embargo, el caso de Fuensalida es una prueba de que la actual Ley de Memoria Democrática se queda corta: "Ha tenido que ser una asociación por su propia cuenta quien haya tenido que acudir a los tribunales y quien haya tenido que ganar esta batalla judicial".