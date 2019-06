Serrano (Vox), sobre sus críticas a la sentencia de 'La Manada': "No he rectificado, entra en mi libertad de expresión"

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Francisco Serrano, asegura que no ha rectificado sus polémicas críticas a la sentencia de 'La Manada', después de haber despertado la indignación al afirmar que "la relación más segura entre un hombre y una mujer será únicamente a través de la prostitución".

"No he rectificado y nadie me ha desautorizado", ha sostenido Serrano ante las cámaras de laSexta, después de que su propio partido se desmarcase de los comentarios que vertió en redes sociales tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo, que elevó la condena de los miembros de 'La Manada' a 15 años de prisión por un delito de agresión sexual.

"Me remito a la nota que saqué ayer", ha afirmado el dirigente de Vox en Andalucía, en alusión a un comunicado publicado el domingo, con el que trató de mitigar la polémica, como puedes ver en este vídeo:

"Yo he opinado a título personal y a título jurídico, me podré haber extralimitado en las formas", ha admitido ahora, "pero desde luego es algo que entra dentro de la libertad de expresión, que parece que en este país es algo que solo tienen los partidos de extrema izquierda".

A pesar de que Serrano asegura no haber borrado la publicación original en la que criticaba la sentencia en Twitter (en la que decía que esta estaba "cargada de condicionantes mediáticos y políticos") sí ha eliminado el segundo mensaje que publicó en Facebook, que contenía los comentarios más controvertidos, y que puedes leer en la imagen que acompaña estas líneas: