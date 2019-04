Francisco Granados sigue en prisión al no poder reunir los 400.000 euros de fianza

EL JUEZ VELASCO ABANDONA LA INSTRUCCIÓN

Una semana se cumple desde que el juez concedió la libertad bajo fianza a Francisco Granados pero sigue en la cárcel. No consigue el dinero, su abogado ha pedido una rebaja de la fianza pero no hay respuesta todavía de Velasco y eso puede hacer que se retrase mucho la salida de granados porque el caso tiene una particularidad: no se sabe quién contestará a esa petición de rebaja de fianza porque el juez Velasco abandona la instrucción de la traba Púnica.