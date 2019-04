Francisco González, presidente del BBVA: "Los programas populistas destruyen trabajo y riqueza"

CRÍTICA VELADA A LAS IDEAS QUE DEFIENDE PODEMOS

El presidente del BBVA, Francisco González, ha pedido a los políticos "que no prometan tonterías que no puedan cumplirse", en alusión a los partidos populistas. No es habitual escuchar las críticas de un banquero a políticos con nombre y apellidos. Francisco González dice que al presidente Rajoy no ha afrontado suficientemente la corrupción, ha elogiado a Albert Rivera y ha comentado que le gustaría explicarle a Pablo Iglesias cómo se crea empleo.