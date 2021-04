La Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional que siga manteniendo fuera de la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso a Toni Cantó y a Agustín Conde de cara a las próximas elecciones autonómicas de Madrid, que se celebrarán el próximo martes 4 de mayo.

El exdiputado de Ciudadanos en las Cortes Valencianas figuraba como número cinco de la presidenta, pero el Juzgado número 5 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid denegó la opción al considerar que no se había empadronado a tiempo. Lo mismo le sucedió al exalcalde de Toledo, quien figuraba en el puesto 23 de las listas populares.

El organismo judicial valoró ambos están empadronados "actualmente" en la Comunidad, pero eso "no les confiere 'per se' el derecho a ser elegibles a las presentes elecciones a su Asamblea Legislativa". Además, el juzgado indicó que fueron censados "con fecha posterior al cierre del censo electoral vigente (1 de enero de 2021) y anterior a la presentación de la candidatura en la que se han integrado". Toni Cantó se empadronó el pasado 22 de marzo, mientras que Agustín Conde lo hizo cuatro días después, el 26.

Como consecuencia de ello, el Partido Popular presentó un escrito al Tribunal Constitucional para revertir la situación, que se aceptó por su "trascendencia constitucional". Sin embargo, la Fiscalía pone en cuestión la apelación del PP. Según fuentes consultadas por laSexta, el organismo constitucional comunicará su deliberación este viernes.

"No necesito nadie que me garantice nada"

Horas después de salir de la lista de Ayuso por orden judicial, Toni Cantó aseguró que para él "lo importante era hacer campaña electoral", y que "estar o no en las listas es secundario". En ese momento, arremetió duramente contra Sánchez e Iglesias: "Seguiré haciendo mítines y campañas para que la Comunidad de Madrid siga siendo presidida por una grandísima presidenta y no por el peor gobernante del mundo". Y sentenció: "Esto es la Comunidad de Madrid, no es Venezuela".

En esta misma línea, Isabel Díaz Ayuso comentó que "por una cuestión burocrática una campaña no cambia. Los ciudadanos entenderán que hay una disparidad de criterios. En 48 horas dirán qué hacer". Sobre qué pasaría si la decisión de apartar a Toni Cantó se mantiene, afirmó "tener alternativas", pero añadió: "Cantó ha de contar conmigo, y yo con él. Es una persona que me ha sorprendido para bien".