El fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, realizó un primer informe en el que defendía que sí se investigara a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic. Según ha podido saber laSexta, ese informe se presentó al jefe de lo Penal del Supremo, Fidel Cadena.

A pesar de ello, Redondo finalmente emitió un informe en sentido contrario donde se opone a que el alto tribunal investigue al expresident por terrorismo, contestando así a la exposición razonada que envió al Supermo el juez de la Audiencia Nacional que instruye 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón, para que imputara al expresidente catalán por estos delitos. Las mismas fuentes señalan que es habitual hacer borradores y que tienen que ser debatidos por la Junta de Fiscales, encargada de fijar el criterio definitivo.

Desde la Fiscalía General del Estado niegan rotundamente a laSexta que hayan intervenido en este cambio de criterio, a pesar de que la Fiscalía tiene criterio jerárquico y el fiscal general puede imponer su criterio.

En su informe, el fiscal del Tribunal Supremo considera que no existen indicios de delito contra Carles Puigdemont y, por lo tanto, no debe ser imputado por la Sala Segunda del Alto Tribunal. Defiende, además, que los hechos investigados en el caso Tsunami no constituyen delitos de terrorismo, sino que deben ser tipificados como desórdenes públicos agravados y daños.

De esta forma, Redondo coincide con el criterio del fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo. Discrepa de la valoración que realizó el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, en la que apreciaba delitos de terrorismo contra Carles Puigdemont, Marta Rovira y otras diez personas.

A pesar de ello, fuentes fiscales indican a laSexta que la decisión no es definitiva ya que será sometida a la Junta de Fiscales de Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, que se reunirá el próximo martes. Redondo ha remitido ya su informe a sus compañeros de la Fiscalía de Sala para que lo estudien y el martes lo debatan.