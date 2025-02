La fiscal desmonta la versión de Rubiales sobre el beso "no consentido" a Jenni Hermoso: "Nadie hizo nada por ella"

Tras las declaraciones de todos los citados en el juicio por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, ha llegado el turno de las conclusiones finales por parte de la fiscal Marta Durántez, que considera que "nadie hizo nada" por la jugadora, quien cree que ha sufrido una "revictimización" durante el juicio.

Para Durántez, queda clara "no hubo consentimiento, no hubo pregunta y no hubo respuesta" en esa secuencia, lamentando que se haya visto obligada a preguntar a Hermoso por qué apareció riéndose tras ganar el Mundial: "¿Es menos víctima por eso? "¿Hasta cuándo vamos a estar exigiendo a la víctima de una agresión sexual un comportamiento heroico? (...) ¿Qué le podemos exigir que haga? ¿Que se vaya a un rincón a llorar? ¿Que monte un espectáculo?", se ha preguntado.

Según la fiscal, queda más que claro que el beso "no fue consentido", por lo que ha mantenido su petición de dos años y medio de prisión para el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por una actuación que, dice, encaja "como un guante" en un delito de agresión sexual.

"¿Qué querían que (Hermoso) hiciera? ¿Que le empujara? ¿Que le diera una patada? ¿Que le insultara? ¿Se le puede exigir esto a la víctima?", se ha preguntado Durántez, que ha insistido al cuestionar si "a alguien que le roban y se va luego a comer con sus amigos es menos víctima".

"Estamos ante una simple jugadora enfrentada contra una Federación de Fútbol con un poder que ya hemos visto. Y con un presidente que no es que mandara mucho, es que mandaba todo", ha sentenciado.