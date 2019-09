El rey ha abierto este lunes una nueva ronda de consultas con representantes de los partidos para sondearles sobre su posición ante un hipotético nuevo debate de investidura. El reloj electoral sigue contando y esta última ronda de contactos es clave para saber si Pedro Sánchez se presentará a una nueva sesión de investidura o, por el contrario, no tiene apoyos suficientes y España va a nuevas elecciones.

Javier Esparza (UPN)

El rey Felipe ha recibido al último dirigente de la primera sesión de la ronda de consultas. Javier Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), ha trasladado al monarca su negativa a facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Una opción que sí dejó abierta en la primera ronda de reuniones, que se llevó a cabo a principios de junio.

Esparza apoya la propuesta de Albert Rivera de que Ciudadanos y Partido Popular se abstengan en una posible investidura de Pedro Sánchez, aunque considera que este ya ha elegido a EH Bildu como socio.

Juantxo López de Uralde (Equo)

Juantxo López de Uralde, diputado de Equo, le ha transmitido al monarca que no contempla en el "horizonte" un acuerdo con el PSOE para lograr un Gobierno de coalición porque Pedro Sánchez lo rechaza. Por ello, cree que se tendrán que celebrar unas nuevas elecciones. Así lo ha explicado el dirigente en una rueda de prensa en la que también ha explicado que la repetición electoral "no es una opción deseada" por lo que tendrán "la mano tendida hasta el último momento".

En cuanto a la propuesta de Albert Rivera, que propone la abstención a cambio de tres compromisos relacionados con Cataluña, Navarra y política económica, López de Uralde ha afirmado que "es fruto de la desesperación" ante unas posibles nuevas elecciones. "Demuestra que está desesperado y preocupado por el impacto en Ciudadanos en las elecciones, porque la posición que ha mantenido le lleva a tener las encuestas muy desfavorables".

Joan Baldoví (Compromís)

Tras reunirse con el rey, Joan Baldoví ha pedido al PSOE que repita a Unidas Podemos la oferta que le hizo en julio, de una vicepresidencia y tres ministerios; y a Unidas Podemos que la acepte y "renuncie a hacer matizaciones". El diputado de Compromís ha asegurado en rueda de prensa que le ha dicho al rey que siente "vergüenza de que llevemos 140 días desde las elecciones y no hayamos sido capaces de arreglar nada porque la vida no está en funciones".

Además, el dirigente valenciano ha reprochado al PSOE que no le haya contestado al documento que envió Compromís el 5 de agosto y ha hecho referencia a la abstención: "Si no hay ningún gesto del PSOE, no hay motivo para cambiar nuestro voto". Si bien, después ha matizado que "con una reunión" podrían "pasar de la abstención al sí".

José María Mazón (PRC)

El rey ha iniciado este lunes con el diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, su ronda definitiva de consultas. Como ocurrió en la anterior ronda de consultas, el cántabro es el único apoyo garanbtizado que tiene Pedro Sánchez de cara a una nueva sesión de investidura.

El siguiente turno será el de Joan Baldoví (Compromís), al que seguirán Juantxo López de Uralde (Equo, integrado en Unidas Podemos) y Javier Esparza (UPN; de la coalición Navarra Suma). Ya por la tarde, hablarán con el rey Ana Oramas (Coalición Canaria), Yolanda Díaz (Galicia en Común, también de Unidas Podemos), Alberto Garzón (Izquierda Unida, socio de Unidas Podemos) y el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

El martes las consultas continuarán con Laura Borràs (Junts), Jaume Asens (En Comú, aliado de Unidas Podemos), Santiago Abascal (Vox) y Pablo Iglesias (Podemos). Por la tarde despacharán con Felipe VI, Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Casado (PP) y Pedro Sánchez (PSOE). Durante su audiencia con el presidente del Gobierno en funciones, el rey deberá comunicarle si le vuelve a proponer o no como candidato a la investidura.